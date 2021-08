Tommaso Claudi è un diplomatico rimasto a Kabul per fare da collegamento operativo con la Farnesina durante l’occupazione dei Talebani.

Le immagini del console italiano Tommaso Claudi sul muro dell’aeroporto di Kabul nell’agosto del 2021 mentre, con il giubbotto antiproiettile, aiuta alcuni bambini afghani a oltrepassare la recinzione, hanno rapidamente fatto il giro del mondo ottenendo lodi e ammirazione. Scopriamo cosa c’è da sapere sul diplomatico italiano, sulla sua carriera e sulle ragioni della sua presenza in Afghanistan.

Chi è Tommaso Claudi: la biografia

Classe 1990 e originario di Camerino, nelle Marche (dove è nato il 30 agosto sotto il segno della Vergine) Tommaso Claudi è un console italiano rimasto in Afghanistan durante l’occupazione dei Talebani per fare da collegamento operativo con la Farnesina. Dopo la laurea in Linguistica all’università di Pavia e una in Relazioni Internazionali alla Cattolica di Milano, nel 2017 è stato nominato Segretario di Legazione in prova alla carriera diplomatica. Nel 2019 è giunto a Kabul come secondo segretario commerciale ed è rimasto nella capitale Afghana fino al 2021, nei drammatici giorni che hanno seguito l’occupazione talebana.

“Sono un diplomatico che rappresenta l’Italia in un contesto complesso e in costante evoluzione, che opera nel quadro di una missione istituzionale del mio Paese. Rimarrò quindi tutto il tempo necessario, finché ce ne sarà bisogno”, ha dichiarato al Corriere della Sera in merito alla sua presenza in Afghanistan. A Kabul vive in un locale all’interno dell’aeroporto da cui si è personalmente occupato di rimpatriare molti dei cittadini italiani e afghani. Sui social Tommaso Claudi è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, e non si sa se abbia una compagna o dei figli.

Tommaso Claudi: 2 curiosità

– Ama il basket e il ciclismo.

– Per il valore da lui dimostrato a Kabul, dove ha salvato numerosi cittadini italiani e afghani, ha ricevuto le lodi di numerosi esponenti del mondo politico.