Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla ciclista e pistard Tatiana Guderzo: dalla carriera alla vita privata.

Tatiana Guderzo è uno dei nomi italiani più famosi nel mondo del ciclismo. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla straordinaria carriera agonistica della campionessa di Marostica e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Tatiana Guderzo: la carriera

Nata a Marostica (in Veneto) il 24 agosto 1984 (sotto il segno zodiacale della Vergine) Tatiana Guderzo ha coltivato fin da giovanissima la sua grande passione per il ciclismo e, nel 2004, si è classificata seconda nella prova di linea Elite dei Campionati del mondo su strada. In seguito è passata alla Top Girls Fassa Bortoli-Raxy Line e ancora alla AA-Drink Cycling Team e alla Gauss-RDZ-Ormu-Colnago. Nel 2005 e nel 2008 si è laureata campionessa nazionale a cronometro e ha partecipato ai Giochi Olimpici di Pechino (dove ha ottenuto il bronzo nella gara in linea).

Nel 2009 è stata Campionessa del mondo in linea a Mendrisio. Da sempre legata al G.S. Fiamme azzurre, nel 2010 è entrata a far parte del Team Valdarno Women. Nel 2012 è stata campionessa italiana a cronometro e seconda al Giro d’Italia. Nel 2015 è passata alla Hitec Productus e vinto numerosi altri premi e riconoscimenti. Ha conseguito il diploma UCI e ha seguito inoltre i corsi per diventare direttore sportivo.

Tatiana Guderzo: la vita privata

La famosa ciclista è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, e infatti non è dato sapere se sia impegnata sentimentalmente o se sia single. La Guderzo vive a Marostica, città in cui è nata. Ha due fratelli, Vania e Daniel, a cui è estremamente legata.

A Il Mattino la ciclista non ha nascosto di voler creare un giorno una famiglia tutta sua: “Sono single. Complicato trovare un fidanzato. E’ difficile stare accanto ad una ciclista. Nei fine settimana non ci siamo mai, poi ci alleniamo molto. In un futuro non troppo lontano vorrei crearmi una famiglia, avere dei figli, seguire maggiormente la palestra di cui sono socia”, aveva ammesso.

Tatiana Guderzo: le curiosità

– Ha iniziato ad appassionarsi al ciclismo quando aveva sei anni e vide per la prima volta suo cugino Michele andare in bici.

– Uno dei ciclisti che lei ammira di più è Marzio Bruseghin.

– Ha un forte legame con la sua famiglia, spesso presente nei suoi scatti su Instagram.

– Ha un tatuaggio su un piede.

– Uno dei suoi cantanti preferiti è Tiziano Ferro.

