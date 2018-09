Autrice di best seller, donna di grande intuito e intelligenza: lei è Susanna Tamaro, e il suo nome è ormai noto a tutti in Italia. Scopriamo di più sul suo conto, oltre i libri…

La scrittrice Susanna Tamaro è una delle migliori firme femminili della letteratura italiana. La scrittura è una passione di famiglia, imparentata addirittura con il grande Italo Svevo. I romanzi sono la sua dimensione naturale, e la sua penna ha regalato al pubblico emozioni senza soluzione di continuità. Cosa sappiamo di lei? Tantissime cose, alcune delle quali non proprio ‘felici’ e che riguardano da vicino la sua vita privata…

Chi è Susanna Tamaro?

Triestina, nata nel 1957, Susanna Tamaro ha sempre avuto l’inclinazione per la scrittura. I libri sono tutto il suo mondo, fatto di racconti, colori, sapori. I genitori appartengono alla borghesia, ha un fratello maggiore, Stefano Tamaro, e uno minore, Lorenzo Tamaro. Origini ebraiche per linea materna, ha un famoso prozio in famiglia: il celebre storico Attilio Tamaro.

La separazione dei suoi l’ha messa davanti alla sofferenza, allevata con i fratelli dalla nonna materna. Esperienza di vita che ha avuto un notevole peso specifico nella sua attività letteraria. Possiede un diploma conseguito al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma…Cinema, televisione e letteratura le sue principali passioni. Lei è la grande mente di uno dei libri più amati di sempre: Va’ dove ti porta il cuore…

Susanna Tamaro: vita privata

Il cuore di Susanna Tamaro appartiene a una ‘collega’ scrittrice, Roberta Mazzoni, in arte Roberta De Falco. Insieme alla compagna ha costruito una storia d’amore solida e duratura, capace di resistere alle grandi sfide della vita (e del pregiudizio).

Il loro legame va avanti dal 1988, anche non lo hanno mai definito “una relazione sentimentale” quanto piuttosto “un’amicizia amorosa”.

Entrambe hanno sempre detto di non aver mai avuto contatti intimi. Si sono incontrate a Roma, quando la Tamaro aveva 32 anni e la Mazzoni 38. Poco dopo, hanno iniziato la loro convivenza a Orvieto. Quando si sono conosciute, Susanna Tamaro aveva un fidanzato…ma non ha mai pensato a un marito!

Susanna Tamaro: curiosità

Susanna Tamaro si è sempre detta etero ma non incline alla vita di coppia e alla maternità. Per la sua presunta ‘incoerenza’ è stata oggetto di sospetti da parte dell’universo Lgbt…

Nel 2018 ha svelato di essere affetta dalla Sindrome di Asperger, con un resoconto agrodolce della sua ‘prigionia’ al Corriere della Sera: “Questa è la mia invisibile sedia a rotelle, la prigione in cui vivo da quando ho memoria di me stessa. La mia testa non è molto diversa da una vecchia motocicletta. In certi momenti la manopola del gas va al massimo, in altri le candele sono sporche e il motore si ingolfa“.

