Tutto su Stephen Pagliuca: il patrimonio, la biografia, la vita privata dell’imprenditore americano azionista dell’Atalanta.

Così come molte altre società di serie A, anche l’Atalanta è passata in mani americane: Stephen Pagliuca è l’imprenditore a capo della cordata che ha acquisito il 55% delle azioni dell’Atalanta dalla famiglia Percassi. Grande appassionato di sport, è anche il co-proprietario dei Boston Celtics, una delle più importanti squadre di NBA. Dalla biografia alla vita privata, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Stephen Pagliuca.

Stephen Pagliuca: la biografia

Stephen Pagliuca è nato a Brooklyn, New York, il 16 gennaio del 1955 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Capricorno). Come il cognome lascia intuire, è di origini italiane, per la precisione abruzzesi. E’ cresciuto nel New Jersey e si è diplomato alla Ridge High School, per poi studiare alla Duke University dove si è laureato nel 1977.

Stephen Pagliuca è sempre stato stato un grande appassionato di basket ed è anche il co-proprietario dei Boston Celtics, la squadra più titolato in NBA, e fa parte del Board of Governors, il tavolo che riunisce i proprietari di tutte le franchigie del basket americano.

Oltre che nel mondo dello sport è impegnato anche in politica e nel 2009 (sotto la presidenza di Barack Obama) è stato candidato al Senato degli Stati Uniti per il Partito Democratico, inoltre è anche molto impegnato nel sociale e in attività filantropiche e nel 2005 ha ricevuto da Bill Clinton il Bright Star Award come riconoscimento per le sue attività benefiche.

Stephen Pagliuca: il patrimonio

Stephen Pagliuca è il co-presidente di Bain Capital, un fondo finanziario tra i più importanti, che ha circa 80 miliardi di dollari di capitale di gestione e che gestisce asset per 155 miliardi di dollari.

Stephen Pagliuca: la vita privata

Stephen Paglicua è sposato con Judy, con cui condivide l’impegno nelle varie attività benefiche e filantropiche. La coppia ha quattro figli.

Stephen Pagliuca: dove vive?

Stephen Pagliuca abita a Boston, città dove ha sede la Bain Capital e dove giocano i Celtics, la sua squadra di basket. Dopo essere diventato azionista dell’Atalanta molto probabilmente verrà più spesso in Italia ma è da escludere un suo trasferimento definitivo a Bergamo.

3 curiosità di Stephen Pagliuca

– Non ha un profilo suo social network.

– E’ sempre stato appassionato di basket e giocava nella squadra della Duke University.

– Prima di diventare azionista dell’Atalanta, si era parlato di un suo possibile ingresso nella Roma e nel Cagliari.

