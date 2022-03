Stefano Vespa era il fratello di Bruno Vespa e la sua morte è avvenuta nel marzo 2022. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, dalle origini alla carriera…

Bruno Vespa ha perso il fratello nel marzo 2022, scomparso all’improvviso. Vi raccontiamo tutto quello che è emerso sulla sua storia, tra i lineamenti della biografia e i riflessi di una carriera all’insegna della passione per il giornalismo e il mondo dell’informazione.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Chi era Stefano Vespa e dove viveva?

Stefano Vespa è nato il 25 aprile 1957 a L’Aquila, sotto il segno del Toro, viveva a Roma ed era il fratello minore di Bruno Vespa, famoso giornalista e conduttore tv noto anche per il suo programma Rai Porta a Porta.

La morte di Stefano Vespa è avvenuta l’8 marzo 2022, all’età di 64 anni. Il fratello di Bruno Vespa è morto improvvisamente dopo essere stato colpito da un malore. Anch’egli giornalista, per oltre 20 anni aveva lavorato nella redazione del quotidiano Il Tempo (in cui entrò come collaboratore e divenne caporedattore).

Nel 2003 era passato a Panorama, al vertice della redazione romana, e nel corso della sua attività si è occupato di cronaca, politica e tematiche legate alla sicurezza. Dopo la pensione, riporta Adnkronos, aveva avviato una collaborazione con Formiche.net.

La vita privata di Stefano Vespa

Non si conosce praticamente nulla della vita privata di Stefano Vespa. Al pari del fratello maggiore Bruno, infatti, si è sempre mostrato molto riservato e nel corso della sua esistenza sembra essersi tenuto alla larga dalla galassia dei social.

Per questo motivo, risultano assenti informazioni dettagliate anche sulla sua sfera strettamente sentimentale. Sappiamo soltanto che viveva da solo nella Capitale e che il fratello Bruno Vespa è più grande di lui di 13 anni. Entrambi sono nati a L’Aquila, in Abruzzo, e hanno condiviso la passione per il giornalismo soprattutto nel settore della carta stampata.

Altre 2 cose da sapere su Stefano Vespa

– Secondo quanto emerso, Stefano Vespa era un appassionato di tennis e grande tifoso del Milan.

– Nel corso della sua carriera si è occupato anche di difesa, oltre che di attualità e politica.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG