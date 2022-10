Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Stefano Adamo, l’agricoltore soprannominato ‘Patata Joe’ de Il Contadino cerca moglie.

Stefano Adamo, alias Patata Joe, è un contadino pugliese che si è fatto conoscere grazie alla sua partecipazione a Il Contadino cerca moglie nel 2022. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Stefano Adamo: la carriera

Stefano Adamo è un contadino classe 1975 originario della Puglia (non è dato sapere esattamente quando e dove sia nato). Nel 2022 è balzato agli onori della cronache per esser stato scelto tra i concorrenti in gara a Il contadino cerca moglie, il programma in onda su Discovery+. Ha fondato l’azienda Olio su Latta ed è creatore del gin Gina. Non è dato sapere quale sia stato il percorso di formazione di Stefano Adamo o altri dettagli sulla sua carriera.

Stefano Adamo: la vita privata

Stefano Adamo ha un figlia nata da una sua passata relazione e che si chiama Maria. Durante la sua partecipazione a Il Contadino cerca moglie in merito all’amore ha confessato: “L’amore è un tassello della vita che mi manca e penso sia sempre più difficile trovare l’amore alla mia età, perché si diventa più esigenti”. Stefano Adamo abita a Alliste (in provincia di Lecce) ed è estremamente legato alla sua amata Puglia.

Stefano Adamo: le curiosità sull’agricoltore

– Nel luogo in cui abita tutti sono solito chiamarlo col soprannome di Patata Joe (produce infatti principalmente olio e patate).

– Ha un legame speciale con sua figlia, spesso presente nei suoi scatti su Instagram.

– Ama il suo lavoro e la vita all’aria aperta.

– Gli piace molto viaggiare, andare in moto e trascorrere il suo tempo libero con i suoi amici.

