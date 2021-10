Silvia Tatangelo è la sorella maggiore della cantante Anna Tatangelo: scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sul loro rapporto.

Silvia Tatangelo è la sorella di Anna Tatangelo e, pur condividendo con lei la passione per la musica, ha sempre vissuto la sua vita privata stando lontana dal mondo dei riflettori. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sorella maggiore della cantante e sulla sua vita privata, passando per il loro rapporto speciale.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/tatangelo.silvia/about

Chi è Silvia Tatangelo: la carriera

Originaria di Sora, Silvia Tatangelo è la sorella maggiore della cantante Anna Tatangelo. Le due hanno anche due fratelli, Giuseppe e Maurizio. Silvia è sempre stata molto legata alla sorella minore, con cui condivide la sua grande passione per la musica. Non è dato sapere che lavoro svolga, anche se è noto che abba studiato all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e che sia rimasta a vivere a Sora.

Silvia Tatangelo: la vita privata

Sposata con Alessandro Esposito dal 2018, Silvia Tatangelo è mamma di due bambine: Chiara e Sophia. Silvia è legatissima alla sua famiglia e alla sorella Anna, che sui social non ha perso occasione per dedicarle alcuni messaggi colmi d’affetto:

“Avere una sorella è una gioia a cui non è possibile rinunciare. Una volta entrata nella tua vita, ci resterà per sempre. Sei sempre stata al mio fianco. Insieme siamo cresciute, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo sostenute in ogni momento. Ora siamo cresciute e cambiate, ma una cosa è certa: il bene che ti voglio rimarrà sempre lo stesso”, ha scritto in un post la celebre cantante. Silvia le sarebbe rimasta accanto quando ha vissuto un difficile periodo a seguito della sua separazione da Gigi D’Alessio.

Silvia Tatangelo: le curiosità

– Pur somigliando molto a sua sorella Anna Tatangelo ha grandi occhi azzurri e capelli biondi.

– Ama trascorrere il suo tempo libero in compagnia della sua famiglia e delle sue due bambine.

– Ha un tatuaggio a forma di farfalla.

