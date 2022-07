Ex premier giapponese famoso nel mondo, Shinzo Abe è stato assassinato l’8 luglio 2022 durante un comizio. È stato colpito sotto gli occhi atterriti della folla e, per il suo omicidio, la polizia ha fermato un 42enne.

Shinzo Abe è stato ucciso in un terribile attentato davanti alle telecamere in Giappone, colpito a morte da alcuni colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale. L’ex premier giapponese, figlio di una famiglia da sempre immersa nella politica nipponica, è morto all’età di 67 anni, l’8 luglio 2022. Ripercorriamo la sua biografia e la sua storia ai vertici del Paese asiatico, dalle origini al successo, fino alla tragedia che ha sconvolto il mondo.

Chi era Shinzo Abe e dove viveva?

Shinzo Abe come John Fitzgerald Kennedy, due numeri uno della politica uccisi a colpi di arma da fuoco davanti alla folla. ll dramma dell’ex premier giapponese, consumatosi l’8 luglio 2022, lo accomuna all’atroce fine del 43° presidente degli Stati Uniti. Ma chi era esattamente Abe?

Avrebbe compiuto 68 anni il 21 settembre, nato a Nagato nel 1954 sotto il segno della Vergine e da sempre immerso nella galassia della politica. È stato primo ministro per due volte in Giappone, il più longevo nella storia del Paese (in carica dal settembre 2006 al settembre 2007 e, la seconda volta, dal dicembre 2012 al settembre 2020) e viveva a Tokyo.

Shinzo Abe

La vita privata di Shinzo Abe

Shinzo Abe è nato in una famiglia di importanti politici. Il nonno materno dell’ex premier, Kishi Nobusuke, aveva ricoperto proprio lo stesso incarico dal 1957 al 1960, il prozio Sato Eisaku dal 1964 al 1972.

Nel 1979, di ritorno dagli USA, Abe sarebbe diventato volto attivo tra i conservatori e nel Partito liberaldemocratico, assumendo il ruolo di segretario di suo padre, Shintaro Abe, allora ministro degli Esteri in Giappone.

Il fratello maggiore di Shinzo Abe, Hironobu Abe, nel corso della sua carriera ha assunto l’incarico di presidente e CEO di Mitsubishi Shōji Packaging Corporation, mentre il minore, Nobuo Kishi, è stato viceministro per gli Affari esteri.

Chi è la moglie di Shinzo Abe?

La moglie di Shinzo Abe, Akie Matsuzaki, è una ex disc jockey radiofonica nota anche come Akie Abe. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 1987 e non hanno avuto figli. La consorte dell’ex premier è figlia di un noto imprenditore (presidente di una famosa azienda per la produzione di cioccolato) ed è nata a Tokyo nel 1962.

Altre 3 cose da sapere su Shinzo Abe

– Era laureato in Scienze politiche, titolo conseguito all’Università di Tokyo prima di proseguire gli studi negli Stati Uniti (terra con cui avrebbe avviato un legame così profondo da permeare l’intera sua carriera di politico).

– Nel 2006 ha preso il posto del premier Koizumi Junichiro e così Abe è diventato il primo capo del governo nato dopo la Seconda guerra mondiale.

– Shinzo Abe aveva un profilo Instagram ufficiale in cui condivideva molti aggiornamenti sulla sua attività politica.

Riproduzione riservata © 2022 - DG