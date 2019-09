Nata in America ma cresciuta in India, Sat Hari Khalsa ha imparato ad amare le gemme ed è diventata designer di gioielli.

Sat Hari Khalsa è una famosa designer di gioielli: da sempre affascinata dal mondo delle pietre preziose, ha deciso di farne il suo mestiere. Ma a darle notorietà è stato il presunto flirt con una delle star più amate di Hollywood. A quanto pare, infatti, la donna sarebbe riuscita a far breccia nel cuore di Brad Pitt, un paio d’anni dopo il suo doloroso divorzio da Angelina Jolie. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Sat Hari Khalsa, la biografia

Classe 1969, Sat Hari Khalsa è nata in America, ma i suoi genitori l’hanno mandata in India quando era ancora una bambina e qui vi è rimasta fino ai suoi 18 anni, studiando in un collegio locale. In questa meravigliosa terra, ha scoperto una grande passione per le gemme preziose e ha iniziato a studiare l’antica simbologia che si cela dietro la creazione di gioielli.

Tornata negli Stati Uniti, la donna ha deciso di trarre beneficio da tutto ciò che aveva imparato e ha dato vita a una sua personale collezione di gioielli, di cui cura in prima persona ogni aspetto. Ma, nel corso degli anni, Sat Hari ha allargato i suoi orizzonti e si è dedicata allo studio di medicine alternative, iniziando un percorso spirituale che l’ha portata a diventare una guru olistica.

La vita privata di Sat Hari Khalsa

Su ciò che si cela nel suo passato non abbiamo molte altre informazioni, in particolare per quel che riguarda la sua vita privata. È infatti stata sempre molto riservata, tanto che anche il suo profilo Instagram privato è riservato solamente ai suoi amici più stretti. Ma nel settembre 2019 Sat Hari Khalsa è salita agli onori delle cronache rosa per una notizia che ha scatenato il gossip.

Brad Pitt

Sat Hari Khalsa e Brad Pitt

La donna è stata infatti avvistata al fianco di Brad Pitt, in un momento di relax. Nelle foto pubblicate da Chi, i due sembrano essere piuttosto intimi. Secondo alcune indiscrezioni, l’attore hollywoodiano avrebbe incontrato Sat Hari Khalsa nell’ottobre del 2018, e in quell’occasione aveva avuto modo di parlare di lei pubblicamente.

Solo l’anno seguente, però, sarebbe scoccato l’amore. Brad Pitt e Sat Hari sono stati visti uscire insieme all’after party organizzato per celebrare l’ultimo film della star americana, Ad Astra. I due si sono conosciuti durante un evento organizzato dai Red Hot Chili Peppers: la donna è infatti stata la guida spirituale di Anthony Keidis, il frontman della band.

3 curiosità su Sat Hari Khelsa

•Non conosciamo i suoi guadagni, ma sappiamo che la sua collezione di gioielli è venduta online in tutto il mondo e ha davvero un grande successo.

•Ha da sempre un approccio olistico alla vita, anche grazie a uno dei suoi maestri, Yogi Bhajan.

•Secondo E! News, la donna ha supportato Brad Pitt nel suo percorso di riabilitazione per disintossicarsi dall’alcool.