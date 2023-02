Sicuramente è una delle donne più invidiate d’Italia, e la risposta è da ricercare nel suo privato. Scopriamo tutto sulla bellissima attrice Sabrina Knaflitz!

A dispetto di un cognome che strizza l’occhio al mondo oltre le Alpi, Sabrina Knaflitz è italianissima ed è un’attrice. Già, perché come il consorte, Alessandro Gassmann, è immersa nella recitazione. Interprete di grande talento e sensibilità, vanta una filmografia di tutto rispetto. Il suo esordio? Sotto l’ala di uno dei più grandi registi italiani di tutti i tempi. Inoltre, è anche madre di un giovane cantante in ascesa, Leo Gassman. Scopriamo di più su di lei.

Chi è Sabrina Knaflitz, la biografia

Nata a Roma, nel 1976, Sabrina Knaflitz è venuta alla luce il 25 novembre, sotto il segno del Sagittario. Un cognome che non passa inosservato, eredità di austriaco retaggio nelle origini paterne (ancorate al Piemonte). Di lei sappiamo che ha preso parte a numerosi film e che ha esordito niente meno che con Mario Monicelli, con la pellicola del 1988 I Picari!

Una delle sue inclinazioni più profonde è il teatro, tanto da essersi cimentata nell’interpretazione di alcuni ruoli proprio in questo magico universo artistico. L’ultimo spettacolo a cui ha preso parte è datato 2021, Un’ora a teatro di Erri De Luca. Nel 2011, inoltre, la Knaflitz è stata scelta come madrina dell’evento Premio Alabarda d’oro, a Roma.

Sabrina Knaflitz Alessandro Gassmann

Sabrina Knaflitz: vita privata

È sposata dal 1998, e il suo matrimonio ha contribuito inevitabilmente ad alimentare l’aura di magia intorno a sé. Perché? Be’, suo marito è Alessandro Gassmann, con cui ha avuto un figlio che si chiama Leo Gassman e che l’ha resa mamma di un vero e proprio artista (l’erede della coppia, infatti, è un grande musicista e cantante, che ha partecipato al Festival di Sanremo).

Ma non dimentichiamo che, alle spalle della felicità coniugale c’è anche la strepitosa ombra del compianto suocero, Vittorio Gassman, uno dei pilastri del cinema mondiale. Certamente, il figlio Leo ha preso tutto da mamma, papà e…nonno! Insomma, possiamo dire (e a buon diritto) che Sabrina Knaflitz è una delle donne più invidiate d’Italia!

Sabrina Knaflitz in 6 curiosità

– L’attrice parla correntemente tre lingue: tedesco, francese e inglese.

– Non ha alcun profilo social e la sua vita, privata e professionale, scorre lontana anni luce dal web. È comparsa però sul profilo TikTok del figlio Leo: i due si sono mostrati mentre cantavano Terzo cuore.

– Nel corso di un’intervista per il sito Intervisteromane, ha dichiarato che i genitori non erano particolarmente entusiasti del suo sogno di attrice. Il tempo e i successi, però, le avrebbero dato ragione per quegli anni spesi a imparare e studiare a teatro…

– Sabrina Knaflitz ha studiato Lettere e praticamente potremmo definirla una ‘secchiona’. Non ha fatto mistero della sua grandissima passione per il sapere e la poesia…

– L’attrice è anche una brava cuoca, una vera ‘specialista’ nella carbonara e nella amatriciana! Adora i carciofi alla giudia e non è una maniaca delle diete…

-Non sappiamo quali siano i suoi guadagni.

Dove abita Sabrina Knaflitz?

Sabrina abita con la sua famiglia a Roma, nei pressi di Piazza Navona. La sua abitazione, purtroppo, è stata vittima di furto: sono stati rubati anche i premi del suocero Vittorio Gassman.

Inoltre Alessandro Gassmann possiede anche una casa in Toscana, in Maremma.

