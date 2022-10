Psicologa e psicoterapeuta, Roberta Sette è nel cast de Il Collegio: tutto quello che c’è da sapere sulla professoressa di educazione sessuale.

Ne Il Collegio è arrivata anche l’ora dedicata all’educazione sessuale. Per intrattenere ed interessare i ragazzi che partecipano allo show di Rai 2 è stata scelta Roberta Sette, psicologa e psicoterapeuta, incaricata di accompagnare i ragazzi in questo percorso di crescita. Nel cast dalla stagione 2020, è stata riconfermata per la nuova edizione del programma.

La biografia e la carriera di Roberta Sette

Non si conoscono la data di nascita e la città di origine di Roberta Sette, psicologa de Il Collegio.

Laureata in Psicologia all’Università “Sapienza” di Roma, ha lavorato per ERG Petroli, Baxter, MoneyGram, IT Resources, e ha conseguito la specializzazione in Psicologia clinica di comunità e Psicoterapia umanistica integrata.

Ha collaborato con il Consultorio Giovani di Genzano di Roma sul progetto E.A.S., educazione affettiva e sessuale, all’interno delle scuole, e con il Comune di Lanuvio sul progetto Ti Bullo Fuori, patrocinato dalla Regione Lazio, per le scuole primarie del territorio sul tema del Bullismo.

Lavora come psicologa e psicoterapeuta anche presso il suo studio a Campoleone di Lanuvio e dal 2020 fa parte de Il Collegio come docente di educazione sessuale. La sua entrata nel programma di Rai 2 è stata una scelta molto applaudita da parte del pubblico da casa e dagli stessi ragazzi partecipanti.

La vita privata di Roberta Sette

Nel corso della stagione 2021, Roberta Sette ha partecipato a Il Collegio mentre era in attesa della figlia. Resta sconosciuto chi sia il compagno della psicologa di Rai 2.

3 curiosità su Roberta Sette

– Il suo profilo Instagram è seguito da poche migliaia di follower

– Si occupa anche di terapia di coppia

– Parla in maniera fluente la lingua inglese

