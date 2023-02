Phil Mer è un batterista e compositore molto famoso in Italia. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua storia.

Phil Mer è un celebre batterista e compositore che ha acquisito fama nel panorama musicale nazionale ed internazionale. Figlio “acquisito” di Red Canzian (è infatti figlio di Beatrix Niederwieser, seconda moglie dell’artista) la musica è diventata il suo pane quotidiano fin da quando era bambino e più volte ha collaborato con i Pooh ed altri artisti celebri della musica italiana. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Phil Mer

Chi è Phil Mer: la carriera

Nato a Vipiteno (in Trentino Alto Adige) il 13 ottobre 1982 (sotto il segno zodiacale della Bilancia) Phil Mer si è fatto conoscere come batterista e compositore, e ha collaborato con numerosi artisti del panorama italiano (tra cui Pino Daniele e Francesco Renga). Figlio di Beatrix Niederwieser, seconda moglie di Red Canzian (bassista dei Pooh) ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica grazie al compagno della madre, che quando era bambino gli ha donato il suo primo strumento. Ha studiato anche chitarra e pianoforte e nel 2016 ha aperto il primo tour estivo dei Pooh accompagnando il gruppo con la batteria. Nel 2001 ha realizzato il suo primo disco con batteria e percussioni e a seguire si è laureato con la votazione di 110 e lode in Scienze dei beni culturali presso l’Università Cattolica di Milano.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni artisti famosi del panorama italiano e nel 2005 è entrato a far parte del trio Capsicum tree (in veste di batterista, arrangiatore e compositore). Nel 2011 ha iniziato a esibirsi come batterista dei Pooh sostituendo di tanto in tanto lo storico batterista della band Stefano D’Orazio (scomparso nel 2020). Nel corso della sua carriera, Phil Mer ha lavorato come batterista e compositore anche insieme a Malika Ayane, Patty Pravo, Enrico Ruggeri e molti altri.

Phil Mer: la vita privata

Non è dato sapere se il musicista sia impegnato sentimentalmente ed è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Nel 2016, stando a quanto riporta La Tribuna di Treviso, Phil Mer ha avuto il suo primo figlio, Gabriel, insieme alla sua compagna (di nome Cecilia). Non si conoscono ulteriori informazioni sulla sua famiglia o su dove lui e la sua compagna abitino esattamente.

Il musicista ha svelato di avere un ottimo rapporto con Red Canzian, il celebre volto dei Pooh che ha sposato sua madre, Beatrix Niederwieser, dopo il divorzio tra i suoi genitori.

Phil Mer: le curiosità

– Su Instragram condivide dettagli e retroscena legati alla sua carriera.

– Ama la musica e il teatro, ma senza dubbio una delle sue più grandi passioni è la storia dell’arte.

– Tra le sue band preferite vi sono i Beatles e i Radiohead.

– Chiara Canzian, prima figlia avuta da Red Canzian, è per lui come una sorella.

