Nicolò Cottarelli, primogenito di Miria Pigato e Carlo Cottarelli, ha studiato in una delle più prestigiose americane e oggi lavora negli USA.

Primogenito di Carlo Cottarelli e Miria Pigato, proprio come i genitori Nicolò Cottarelli ha deciso di lavorare in ambito economico. Una mente brillante la sua, che gli ha permesso di concludere il percorso accademico presso una delle più storiche e prestigiose università americane. Per saperne di più a riguardo prosegui con la lettura: ti racconteremo tutte le informazioni disponibili sul suo conto.

Nicolò Cottarelli: la biografia

Nonostante sia erede di una famiglia con tanto da raccontare, circolano versioni contrastanti sulla data di nascita: anche se la tesi più accreditata è che sia un classe 1993, non è disponibile alcuna conferma. Certamente, Nicolò è originario di Washington. A livello formativo, ha conseguito la laurea con lode in Economia presso l’Università di Princeton.

Carlo Cottarelli

L’ingresso nel mondo del lavoro risalirebbe a luglio 2011, quando ha lavorato per conto del sindaco di New York. Le due successive estati ha prestato servizio, in qualità di analista, a Gridley & Company e Lazard. Quindi, dal luglio 2014 ha assolto al ruolo di Senior Associat Consultant a Bain & Company e di addetto al dipartimento Retail, Consumer and Leisure Private Equity in Advent International, dal 2017 al 2018. Poi è venuto il turno di Impossible Foods, un’esperienza triennale chiusa nel luglio 2021, al momento di entrare in Plenty, un’impresa agricola con sede a San Francisco.

Nicolò Cottarelli: la vita privata

La massima discrezione adottata sul privato dai genitori, Carlo Cottarelli e Miria Pigato, pare aver “contagiato” lo stesso Niccolò. Difatti, è totalmente estraneo ai social network: qualcosa di abbastanza insolito per un ragazzo della sua età. Ha una sorella, Elisa, vive a San Francisco, mentre lo stato sentimentale è top secret. Niente da segnalare neppure sul patrimonio.

2 curiosità su Nicolò Cottarelli

– È stato inserito nella Phi Beta Kappa, la più antica società accademica degli Stati Uniti, che riconosce le eccellenze fra pari.

– Sembra avere a cuore le sorti del pianeta: l’azienda agricola Plenty, presso cui opera, sta costruendo la fattoria verticale al coperto più grande al mondo a Compton, in California.