Tutti conoscono Francesco Giorgino, giornalista e storico volto del Tg1, ma molti non sanno chi è la moglie: ecco tutto quello che c’è da sapere su Nicoletta Chiadroni!

Nicoletta Chiadroni è il grande amore di Francesco Giorgino, il noto volto del giornalismo televisivo italiano tra i conduttori storici del Tg1. Partiamo alla scoperta della sua storia, dalla biografia alla vita privata, passando attraverso i lineamenti chiave della sua carriera (non molto lontana da quella del marito…).

Chi è Nicoletta Chiadroni e dove vive?

Nicoletta Chiadroni è la moglie di Francesco Giorgino e non tutti sanno che lavoro fa. Vive a Roma insieme alla famiglia e ha costruito una solida carriera nel mondo della regia televisiva. Proprio come il marito, Nicoletta Chiadroni è entrata come aiuto regista in Rai, dove si è occupata di trasmissioni di successo dietro le quinte di format come La vita in diretta e I fatti vostri.

La vita privata di Nicoletta Chiadroni

Riservatissima come suo marito, Nicoletta Chiadroni non ama esporre la sua vita privata sotto i riflettori e, per questo, è impossibile scovare dettagli sulla sua storia personale oltre il poco che è emerso sul suo matrimonio con il famoso giornalista. Su Instagram, un profilo blindato porta il suo nome con una sola parola a indirizzare verso la sua identità: “Regista“.

Nicoletta Chiadroni e Francesco Giorgino: matrimonio e figli

Francesco Giorgino e Nicoletta Chiadroni si sono sposati nel 2009. Secondo le pochissime informazioni sulla loro unione, la coppia non avrebbe figli e, sul sito web del giornalista, scopriamo che ama spostarsi dalla Capitale verso una terra amatissima, la Puglia. Appena possono, i coniugi Giorgino si concedono pause di relax nella città natale del giornalista, Andria, e a Trani. Una sorta di “buen retiro” lontano dagli impegni quotidiani.

Secondo quanto trapelato sulle nozze, la cerimonia sarebbe stata una vera “sorpresa” per i soli 12 invitati (i parenti degli sposi): Nicoletta Chiadroni e Francesco Giorgino si sarebbero uniti in matrimonio senza dire agli ospiti che l’evento per cui erano chiamati a presenziare era proprio il giorno del loro “Sì”.

