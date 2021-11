Michela Gombacci è una delle amiche di Chiara Ferragni, insieme a Pardis Zarei e Martina Maccherone. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia!

Si chiama Michela Gombacci, non è una influencer o un volto noto dello spettacolo ma la sua amicizia con la celebre fashion blogger ha fatto fare il giro del mondo al suo nome. Nella sua storia spiccano l’amore per gli Stati Uniti e le radici triestine, ma sappiamo anche qualcos’altro sulla sua biografia e sulla sua vita privata. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Chi è Michela Gombacci e dove vive?

Imprenditrice di successo, originaria di Trieste, Michela Gombacci vive negli Stati Uniti, precisamente a New York, dove lavora da anni anche con la sua grande amica Chiara Ferragni. Per la fashion blogger italiana più famosa del mondo, infatti, coordina shooting e viaggi, e tutta un’altra serie di impegni.

Ha lasciato Trieste per seguire un corso di studi nella Grande Mela, ma quella che doveva essere una temporanea parentesi formativa si sarebbe tradotta nell’occasione per far decollare la sua carriera. Si è così stabilità oltreoceano, dove ha lavorato prima per Versace e poi per Lacoste e Max Mara. Successivamente si è spostata a Los Angeles, e ha conosciuto Chiara Ferragni attraverso un’amica in comune. L’influencer le avrebbe proposto di lavorare per lei, il resto è storia di un percorso di successo e di una grande amicizia…

Fonte foto: https://www.instagram.com/michelagombacci/

Michela Gombacci è fondatrice e CEO di Luxewide, realtà nata nel 2013 che si occupa di strategie di comunicazione e marketing digitale, oltre a servizi di gestione dei social media su scala internazionale. Ma non è tutto: l’imprenditrice, che vanta un’importante esperienza nel campo della moda e del lusso, ha studiato Fashion & Luxury Goods Management per poi fare consulenza per celebri maison, interior designer ed eventi di beneficenza.

La vita privata di Michela Gombacci

Per quanto riguarda la vita privata, Michela Gombacci appare molto riservata e non sembra aver raccontato troppo di sé e del suo mondo oltre la carriera. Legatissima alla famiglia e agli amici, dopo la laurea a Trieste avrebbe deciso di partire in America e lì avrebbe trovato la sua seconda casa. Al suo fianco il compagno, di cui ora vi sveliamo di più…

Chi è il compagno di Michela Gombacci?

Il compagno di Michela Gomacci si chiama Stefano Minoli, vive e lavora a New York ed è un imprenditore che opra nel settore immobiliare. Non si conosce molto della sua storia, se non che sarebbe impiegato presso una importante azienda. Su Instagram il nome dell’amica di Chiara Ferragni è Michela Gombacci-Minoli, vanta un seguito di migliaia di follower e, via social, ha condiviso dolcissimi scatti insieme al compagno e alla celebre fashion blogger.

Altre 2 cose da sapere su Michela Gombacci

– È l’unica italiana a far parte del team americano di Chiara Ferragni.

– Collabora con la rivista Grazia, per cui scrive occasionalmente contenuti.

