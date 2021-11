Max Mazzotta, attore e regista, ha una lunga e prestigiosa carriera alle spalle: vediamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto!

Max Mazzotta è uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano, avendo lavorato sia sul grande che sul piccolo schermo: attore, regista e direttore artistico della compagnia “Libero Teatro” di Cosenza, può vantare una carriera lunga e prestigiosa con parti in serie di successo come Distretto di Polizia o in kolossal come Freaks Out. Vediamo dunque tutti i dettagli sulla sua storia lavorativa, la sua biografia e vita privata e anche le curiosità più stupefacenti!

Max Mazzotta: biografia e vita privata

Maximilian “Max” Mazzotta nasce a Cosenza il 12 novembre del 1968 sotto il segno zodiacale dello scorpione. Dopo aver completato la scuola dell’obbligo si è immediatamente dedicato a inseguire ciò che sarebbe diventato la sua carriera: la recitazione. Studia dunque a Palmi, all’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria, e successivamente si trasferisce a Milano per diplomarsi alla scuola teatrale Piccolo Teatro dove può imparare e confrontarsi con grandi professionisti del settore. In attesa del suo esordio insegna arte, musica e danza presso i licei classici di Catanzaro: un occupazione che lo tiene impegnato fino al 1995, quando diventa regista per il teatro con Il gatto e la volpe.

La carriera come attore inizia poco dopo, nel 1997, e immediatamente emerge la sua capacità di lavorare sia sul piccolo che sul grande schermo. Interpreta alcuni personaggi nelle serie televisive Ultimo – La sfida e Distretto di Polizia, e recita in film come Lavorare con lentezza, L’abbuffata e Parlami d’amore. Nel 2021, inoltre, porta in vita il personaggio del gobbo nel primo kolossal italiano diretto dalla regia di Gabriele Mainetti: Freaks Out. Nel frattempo sperimenta anche dietro la macchina da presa, e nel 2012 dirige le riprese del film Fiabeschi torna a casa, girato quasi interamente a Cosenza e provincia.

Max Mazzotta: la vita privata

Nonostante l’illustre carriera passata sotto la luce dei riflettori, le informazioni circa la vita privata di Max Mazzotta sono veramente poche. È molto attento a non lasciare trapelare le informazioni più intime, e fa in modo che a far parlare di sé siano le sue doti e performance artistiche. Non si conosce, ad esempio, l’identità della compagna o se ha dei figli. Vive nella sua terra, in Calabria, e più precisamente a Cosenza.

Riservato per scelta, Mazzotta non ha neppure un account Instagram, ma si mantiene comunque in contatto con i suoi fan grazie a una pagina Facebook. Nonostante il suo successo il patrimonio è sconosciuto.

Max Mazzotta: le curiosità

A differenza di molti suoi colleghi, dopo il diploma conseguito alla scuola del Piccolo Teatro di Milano ha deciso di impegnarsi immediatamente nella sua terra d’origine.

Si autodefinisce “un uomo di teatro”, e considera la televisione e il cinema come fonti di ricerca e ispirazione.

