Il giornalismo è l’universo in cui ha affermato la sua carriera, ma ci sono tante altre declinazioni della sua storia da conoscere: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Maurizio Molinari!

Maurizio Molinari è uno dei volti noti del mondo dell’informazione in Italia, giornalista e, dall’aprile 2020, passato al vertice della redazione del quotidiano La Repubblica in qualità di direttore.

Chi è Maurizio Molinari?

Maurizio Molinari, nato a Roma il 28 ottobre 1964 sotto il segno zodiacale dello Scorpione, è un noto giornalista e saggista diventato direttore del quotidiano La Repubblica nel 2020. È iscritto come professionista presso l’Ordine dei giornalisti del Lazio dal 1989, ha studiato all’Harris Manchester College dell’Università di Oxford e all’Università Ebraica di Gerusalemme, laureandosi nello stesso anno in Scienze politiche e in Storia nel 1993 presso La Sapienza.

La vita privata di Maurizio Molinari e dove vive

Si conosce davvero poco della vita privata del giornalista Maurizio Molinari. Nato a Roma in una famiglia di origine ebraica, secondo le informazioni emerse vive a Torino insieme alla moglie, ma non è dato sapere molto altro sul suo vissuto al di là dei riflettori puntati sulla carriera…

Chi è la moglie di Maurizio Molinari?

Secondo quanto emerso sulla sua storia, è sposato dal 1994 e la moglie è Micol Braha, che di professione fa l’avvocato. La coppia ha avuto quattro figli e sarebbe nati tutti a New York… Quando si è celebrato il suo matrimonio, stando alle notizie emerse, Molinari lavorava presso il quotidiano L’Indipendente.

Altre 4 cose che forse non sai su Maurizio Molinari

– Su Instagram condivide numerosi aggiornamenti sulla sua attività giornalistica.

– Nel 2015 è stato nominato direttore de La Stampa di Torino (testata di cui è stato anche corrispondente da New York per diversi anni).

– Ha ricevuto diversi premi tra cui, nel 2021, il premio Spadolini Cultura Politica (dalla Fondazione Giovanni Spadolini) e il premio Testimoni della Storia al Festival di giornalismo Link a Trieste.

– Ha scritto numerosi libri, saggi e opere sui grandi temi dell’attualità tra cui Atlante del mondo che cambia. Le mappe che spiegano le sfide del nostro tempo.

