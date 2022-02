Mattia Incorvaia è il fratello di Clizia, un giovane ragazzo con le idee molto chiare su cosa fare da grande: il manager!

Occhi color nocciola e capelli tendenti al biondo scuro, Mattia Incorvaia è il fratello di Clizia Incorvaia, salito alla ribalta dopo l’esperienza burrascosa dell’influencer nella Casa del Grande Fratello Vip. Non è un volto propriamente affermato dello spettacolo, anche perché sembra coltivare altre ambizioni. Eppure, ha dei trascorsi davanti alle telecamere, avendo preso pubblicamente le parti della sorella in seguito ad uno “scandalo” scoppiato nella trasmissione di Alfonso Signorini. Ecco tutto quel che sappiamo su di lui.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Mattia Incorvaia: biografia e carriera

Nasce il 9 aprile 1990, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Quand’è ancora piccolo la famiglia al gran completo (compresa l’ultimogenita Micol) si trasferiscono ad Agrigento, in Sicilia, dove cresce. Lascia il “nido” una volta completati gli studi superiori presso il Liceo Scientifico per frequentare la facoltà di Economia Aziendale alla Università Carlo Cattaneo Liuc di Varese.

Successivamente collabora in veste di Commerciale B2B con Savoia Italia e di Social Media Marketing Manager con Efesovacanze. Prosegue la carriera nell’azienda di famiglia, la Incorvaia Costruzioni SRL, da responsabile sviluppo business. Nel mentre, fonda Love Pistacchio, una piattaforma che si prefigge di produrre, acquistare e vendere solo il miglior pistacchio della Sicilia e del Mediterraneo.

Mattia Incorvaia: la vita privata

Come mostrano gli scatti e i messaggi al miele pubblicati su Instagram, ha una fidanzata di cui non conosciamo, però, il nome. Attivo pure su Facebook, il patrimonio e il luogo di residenza restano top secret!

2 curiosità su Mattia Incorvaia

– Sulle esternazioni di Clizia Incorvaia contro il modello Andrea Denver al GF Vip (dove gli ha dato del Buscetta), ha dichiarato a Pomeriggio Cinque: “Ha detto frasi gravissime, inaccettabili, puoi anche dire cose che non pensi ma non nella casa del Grande Fratello. Mia sorella ha sempre combattuto la violenza e le ingiustizie, a volte è come una bambina che non dà il giusto peso alle parole”.

– In occasione dei 40 anni di Clizia ha commentato sui social: “Ti dedico una frase di una tua grande icona, la stilista francese Coco Chanel: “Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni, ed irresistibili per il resto della vita”. Ed aggiungo io: “Non smettere mai di combattere per la bellezza e le cose giuste””.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG