Scopriamo cosa si sa sulla star del web Marina Valdemoro Maino, conosciuta dal pubblico con il nome d’arte di Maryna.

Marina Valdemoro Maino è una donna dai mille talenti e dalle mille passioni. Dopo gli studi universitari intraprende la strada che la porterà a diventare presto una influencer e una famosa youtuber. Appassionata fin da bambina di musica e di canto pubblica nel 2019 il suo primo singolo e, nello stesso periodo, decide di far spazio anche alla sua passione per la scrittura e pubblica così il suo primo libro.

Biografia e carriera di Marina Valdemoro Maino

Marina nasce nella giornata del 16 luglio del 1991, nella città di Torino, sotto il segno zodiacale del Cancro. Consegue la laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità. Una delle sue prime esperienze all’interno del mondo dei canali social è l’apertura di una sua pagina Facebook dove decide di dare sfogo alla sua passione per il canto condividendo video di cover musicali.

Marina, in arte Maryna, comincia poi ad intraprendere l’attività di youtuber per gioco, pubblicando video e sketch comici, prendendo spunto dalla vita quotidiana. Dalle imitazioni delle più famose fashion blogger alle parodie di diversi reality show, i suoi video diventano presto popolari, trasformandosi a volte in veri e propri tormentoni e meme.

La passione per il canto porta Marina a pubblicare nel 2019 sul suo canale youtube il singolo Cumbia de amor, cantata interamente in lingua spagnola, essendo Marina italo-spagnola. Seguono successivamente i singoli intitolati Lontano da te, in lingua italiana e Que calor, brano in cui è presente un mix tra le due lingue. Nello stesso periodo si dedica anche alla scrittura e nel febbraio del 2019 pubblica il suo primo libro intitolato Cuore corazza. Nel 2022 debutta anche sul grande schermo in qualità di attrice per il film intitolato Gli idoli delle donne, di Lillo&Greg ed Eros Puglielli.

Marina Valdemoro Maino e la vita privata

Anche se Marina non sembra amare le luci della ribalta sulla propria vita privata, non sembrano però mancare sui suoi canali social alcuni scatti assieme al suo fidanzato, Salvatore Duccamelia, conosciuto nel 2016.

Chi è Salvatore Duccamelia, fidanzato di Marina Valdemoro Maino

Salvatore è un ragazzo di origini siciliane del 1992. Frequenta e consegue la laurea in Economia e commercio presso l’Università della città di Roma, successivamente si trasferisce nella città di Milano per lavoro, dove incontra Marina.

3 curisoità sulla webstar Maryna

Marina ama viaggiare e posta spesso sui suoi canali social scatti dei suoi numerosi viaggi.

Il suo profilo Instagram è molto seguito.

La sua tesi di laurea si incentrava sulla storia cinematografica del Bel Paese.

