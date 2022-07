Elena D’Amario ha un rapporto davvero speciale con la madre Maria Teresa Caruso, che è identica a lei. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Maria Teresa Caruso è la madre della ballerina Elena D’Amario e le due sembrano essere straordinariamente somiglianti. Scopriamo cosa c’è da saper sulla madre della ballerina e sul loro speciale rapporto, passando per alcune curiosità e la sua vita privata.

Maria Teresa Caruso: la carriera

Orignaria di Termoli, in Molise, (non è dato sapere l’anno della sua nascita, ma il suo compleanno è il 30 giugno) Maria Teresa Caruso è nata sotto il segno del Cancro e insieme alla sua famiglia ha vissuto a lungo a Pescara. Non è dato sapere con esattezza che lavoro abbia svolto la donna, quel che è certo è che ha rappresentato un esempio per sua figlia, Elena D’Amario.

Elena D’Amario, la madre: la vita privata

Elena D’Amario, ballerina resa celebre dal programma Amici, ha un rapporto davvero speciale con sua madre e più volte sui social le ha dedicato i suoi messaggi d’amore. Le due sono simili come due gocce d’acqua e spesso la ballerina ha confessato di rivedersi proprio in sua mamma.

“Tu rimarrai per sempre la mia prima ispirazione, my Wonder Woman. Non mi hai trasmesso solo il senso del ritmo e l’amore per l’arte ma anche il rispetto, l’importanza della cura dei propri cari, l’integrità, la generosità nel darsi agli altri. Se oggi vivo il mio sogno è grazie a te. Tu sei il mio tempo. Più passa più divento te. Dovrei dirtele tutti i giorni queste cose…Ti faccio i miei auguri. Je t’aime”, ha scritto il celebre volto tv in un post dedicato a sua madre.

Non è dato sapere dove abiti Maria Teresa Caruso, quel che è certo è che abbia vissuto a lungo a Pescara e che sia estremamente legata alla sua Termoli. La donna è sposata con il padre di Elena D’Amario (Romano D’Amario) e ha un’altra figlia, Anna Sara, che l’ha resa nonna per la prima volta (della piccola Anna Sophie).

Maria Teresa Caruso: chi è il marito

Non sono note informazioni sul conto del padre di Elena D’Amario e marito di Maria Teresa Caruso. Di lui è noto solamente il nome, Romano D’Amario, ma l’uomo non possiede profili social e ha sempre vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo.

Maria Teresa Caruso: le curiosità

– Ha sempre amato la danza e il mondo dell’arte.

– Le persone a lei care sono solite chiamarla Terry.

– Ha sempre sostenuto e appoggiato sua figlia Elena D’Amario spronandola a seguire i suoi sogni.

