Tutto su Marc Jacobs, la stella della moda americana e internazionale che ha rivoluzionato il mondo del fashion system.

Lo stilista Marc Jacobs nasce a New York il 9 aprile 1963, dove frequenta la High School of Art and Design e la Parsons School of Design. Dal 1997 al 2014 è direttore creativo della casa di moda Louis Vuitton. Oggi gestisce un brand che porta il suo nome ed è considerato tra i 50 uomini gay più potenti d’America.

La carriera e gli esordi dello stilista

Lo stilista americano si lancia nel mondo del fashion da giovanissimo, disegnando e vendendo la sua prima linea di maglioni fatti a mano a 15 anni. Nel 1993 nasce la Marc Jacobs International Company, che l’anno dopo lancia la sua prima collezione uomo. Nel 1997 Jacobs diventa direttore creativo della Vuitton e allo stesso tempo avvia la sua seconda linea Marc by Marc Jacobs.

Nel 2013, dopo 16 anni di onorata carriera, annuncia il proprio ritiro dalla prestigiosa maison Louis Vuitton al termine della Paris Fashion Week.

Marc Jacobs: Beauty, tutto sul make up

Nel corso della sua carriera, Jacobs si è occupato di innumerevoli progetti. Ha curato il look della marca Diet Coke, e vinto il premio Womenswear Designer of the Year ben cinque volte. Come testimonial ha avuto star del calibro di Miley Cyrus (per la collezione primavera estate 2014) e Jessica Lange per Marc Jacobs Beauty, la sua collezione di trucco da viaggio. Marc Jacobs ha creato diverse linee di make up, molto eleganti e raffinate. Per quanto riguarda queste dice: “Per me, il make-up è un accessorio, alla stregua di una scarpa o una borsa. È un lusso che le donne amano concedersi e che le sublima”.

Marc Jacobs: occhiali da sole, borse e collezione estate 2017

Lo stilista americano è famoso per il suo mix di street style, grunge, preppie e haute couture. Lo si nota anche negli accessori del brand: gli occhiali da sole spaziano dall’ultra-chic al rocker, dalle montature aviator a quelle leopardate o rosa shocking. Sul sito ufficiale abbiamo un’ampia scelta anche di borse mini, a tracolla, zainetti e shopping bags. Per quanto riguarda l’abbigliamento, Jacobs reinventa la moda etnica con dreadlock, stoffe brillanti e paillettes. Il 2017 lo consacra definitivamente come showman del fashion system.

4 curiosità su Marc Jacobs!

– E’ amico di Kate Moss e Sofia Coppola, per cui ha un’autentica venerazione: “Dopo la collezione grunge (per Perry Ellis nel 1992, ndr), ha voluto che ci incontrassimo e siamo diventati subito amici. Conosce la musica, colleziona pezzi d’arte (come Jacobs, ndr), è attiva, creativa, ha uno stile fantastico. Anni fa si è presentata da me indossando una pelliccia di visone sopra a una T-shirt bianca. Mi ha detto: “Guardami: mi sono travestita da borghese”. Amo questa naturalezza. Se fossi una ragazza, vorrei essere Sofia”, ha raccontato a Grazia.

– Ha un tatuaggio con la scritta Shameless sul corpo, che gli ricorda quanto gli piaccia “osare” nelle sue creazioni.

– Ha un Bull Terrier, Nevil, di cui gli piace prendersi cura. Inoltre ama fare sport e visitare gallerie d’arte.

– Dopo un matrimonio naufragato con l’ex modello Lorenzo Martone, nel 2018 ha chiesto la mano al suo compagno, Charly Defrancesco, in un fast food. Il video è stato poi diffuso dallo stesso stilista su Instagram:

Un post condiviso da Marc Jacobs (@themarcjacobs) in data: Apr 4, 2018 at 9:52 PDT



Fonte foto: https://www.instagram.com/themarcjacobs/