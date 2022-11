Manuela Donda è la bellissima mamma di Alberto De Pisis, concorrente del GF Vip 7: ecco tutto quello che abbiamo scoperto su di lei (e vi stupirà)…

Madre del concorrente del Grande Fratello Vip 7 Alberto De Pisis, Manuela Donda è una donna dal fascino che non passa inosservato. La madre del “vippone” del reality condotto da Alfonso Signorini ha una carriera di spicco nel mondo dell’interior design e si è occupata in prima persona di arredare la casa milanese di suo figlio. Vi raccontiamo tutto quello che abbiamo scoperto sulla sua storia, tra biografia e curiosità!

Chi è Manuela Donda e dove vive?

Manuela Donda è la madre di Alberto De Pisis, uno dei concorrenti del GF Vip 7 condotto da Alfonso Signorini. Sappiamo che vive a Cormons, in Friuli Venezia Giulia, e ha una carriera importante come interior designer.

Lavora nell’omonimo studio fondato dalla mamma, Iris, nel 1961 nella stessa città poco distante da Gorizia, e di lei, attraverso il sito web del negozio, dice: “Le sono infinitamente grata per avermi portata con sé alle fiere di arredamento e a casa dei clienti, dove mi piaceva restare in silenzio ad imparare quello che oggi è diventato il mio lavoro…”.

La vita privata di Manuela Donda

Non si conosce molto della vita privata di Manuela Donda. Nel racconto del suo percorso professionale fatto attraverso il suo sito web, mobilidonda.it, emerge il ritratto di una donna profondamente legata ai valori della famiglia e del lavoro.

Ha arredato lei stessa la casa del figlio, Alberto De Pisis, curando nei minimi dettagli ogni angolo del suo nido nel cuore di Milano. Online, Manuela Donda ha spiegato al pubblico ciò che prova quando si occupa di interior design: “Il mio lavoro si basa sull’abilità di comprendere i desideri delle persone e la potenzialità degli spazi, per dare vita a progetti capaci di rispondere alle varie esigenze, comprese quelle delle abitazioni di piccola metratura“.

Per quanto riguarda la sfera personale e familiare di Manuela Donda, a darne uno scorcio è stato proprio il figlio in una serie di confidenze nella Casa del GF Vip 2022, affidate al coinquilino del reality Antonino Spinalbese. In uno sfogo sul suo passato, Alberto De Pisis ha detto: “Non c’è un ricordo particolarmente bello della mia infanzia. Proprio nessuno, perché anche in momenti in cui mia mamma era costretta ad andare via per lavoro per me era una sofferenza tremenda. Era una sofferenza quando ho saputo che c’era un nuovo compagno in casa o quando lei andava giustamente a farsi un weekend, aveva 38 anni e aveva il diritto di avere la sua libertà…”.

Alberto De Pisis ha raccontato inoltre: “Mia mamma è una donna speciale, mi ha desiderato con tutto il cuore, non è la tipica mamma che ti aspetta a casa e che ti fa la cena. È una mamma che ha sempre lavorato…“.

Altre 3 cose che nessuno ti ha detto su Manuela Donda

– Quando suo figlio ha condiviso una loro foto insieme, sui social, tanti hanno osservato la sua bellezza paragonandola a una “diva d’altri tempi”.

– Il suo fiuto per lo stile e la sua carriera di successo le sono valsi l’appellativo di “Alchimista dell’arredamento“: “Così come il medico cura il corpo, e lo psicologo la mente, io mi occupo del benessere della casa…“.

– Su Instagram ha un profilo blindato in cui si descrive così: “Coach di stile, sempre alla ricerca del bello“.

