Conosciamo da vicino Lucrezia Massari: ecco tutto quello che abbiamo scoperto sull’interprete di Flora Ravasi ne “Il Paradiso delle Signore”.

Il pubblico del piccolo schermo e delle soap opera italiane ha imparato a conoscerla nei panni della figlia illegittima di Achille Ravasi, lei è l’attrice Lucrezia Massari che interpreta il personaggio di Flora Ravasi nella fiction tv di successo “Il Paradiso delle Signore”. Nel suo curriculum artistico troviamo cinema, teatro, tv ma anche concorsi di bellezza. Vi raccontiamo questo e molto altro ancora che abbiamo scoperto su di lei: conosciamo da vicino chi è Lucrezia Massari.

Chi è Lucrezia Massari

Lucrezia Massari vanta origini toscane, è nata in provincia di Massa-Carrara nel 1994 ma non conosciamo con esattezza la sua data di nascita né tantomeno il suo segno zodiacale. Ha studiato al liceo artistico e sappiamo che si è appassionata presto al mondo della recitazione, prima frequentando diversi laboratori teatrali e poi prendendo parte a numerosi spettacoli.

Ha conseguito il diploma in recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e nel 2017 ha debuttato al cinema con il film I’m Endless like the space. Nel 2019 ha recitato nella fiction tv Pezzi Unici di Cinzia Th Torrini e dal 2021 veste i panni di Flora Gentile Ravasi nella soap opera di successo Il Paradiso delle Signore.

Chi è Lucrezia Massari, vita privata ( e dove vive)

Quanto e cosa sappiamo sulla sfera privata della bella interprete toscana?Al momento ben poco. Lucrezia vive nella città di Roma e nonostante ami condividere molti momenti della sua carriera e vita privata con i followers di Instagram, sembra invece voler mantenere il massimo riserbo sulla sua situazione sentimentale. Non siamo infatti in grado di dirvi se l’attrice è legata a qualcuno.

Lucrezia Massari, 6 curiosità

-Lucrezia Massari è una grande appassionata di danza e di pittura.

-E’ alta 180 cm.

-E’ stata Miss Miluna Toscana a Miss Italia 2012.

-Ama molto gli animali e in particolare i gatti.

-L’attrice pratica diversi sport come: equitazione, tennis e sci.

-Uno dei suoi registi preferiti è Tim Burton.

Riproduzione riservata © 2022 - DG