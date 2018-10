Non solo scrittore, ma anche conduttore radiofonico: ecco chi è Luca Bianchini, l’autore del libro “Nessuno come noi”.

Uno degli scrittori più amati dall’Italia, dai suoi romanzi più noti sono stati tratti dei film come “Siamo solo amici”, “Io che amo solo te” e “Nessuno come noi”: Luca Bianchini, non solo è conosciuto come autore, ma anche come conduttore radiofonico. Scopriamo di più sulla sua carriera!

Chi è Luca Bianchini: la biografia

Nasce a Mola di Bari, l’11 febbraio 1970, sotto il segno dell’acquario. Frequenta il Liceo Scientifico Majorana di Moncalieri e termina i suoi studi con una laurea in lettere moderne. Vive per circa 30 anni a Nichelino, in provincia di Torino, per poi trascorrere alcuni mesi a Londra per incrementare la lingua inglese. Inizia a lavorare come copywriter da free-lance e, nel frattempo, intraprende la sua professione da intervistatore telefonico. Ad oggi vive a Torino.

Un curriculum colmo di esperienze, da scrittore a speaker a redattore filatelico, Luca Bianchini ha curato alcune campagne pubblicitarie di aziende come la Ferrero, Pagine Gialle, Unicredit, FIAT, TIM e altre ancora…

Della sua vita privata non si sa molto, a parte il fatto che abbia dichiarato apertamente che sia omosessuale. Luca si descrive come una persona molto diretta, poco diplomatica e molto ironico.

Libri di Luca Bianchini

Luca Bianchini inizia a scrivere ispirandosi alla lettura della sceneggiatura “Santa Maradona”e da lì ad un anno e mezzo prende vita il suo primo romanzo “Instant Love”. Viene pubblicato nel 2003 da Mondadori e sin da subito ottiene un grande successo tanto da essere tradotto nella lingua tedesca e spagnola. L’anno dopo arriva il sequel “Ti seguo ogni notte” fino a quando non raggiunge il successo con il libro “Io che amo solo te” da cui è stato tratto il film con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio.

Nel 2017 pubblica il romanzo “Nessuno come noi” e nel 2018 esce il film tratto dal libro con Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum. Il suo ultimo romanzo è “So che un giorno tornerai” edito Mondadori.

Alcune curiosità su Luca Bianchini

-Sul suo profilo Instagram interagisce molto con i suoi seguaci e mantiene, spesso, un tono molto ironico.

-Ha scritto una biografia per Eros Ramazzotti.

-Da come possiamo notare sui social, Luca è un amante della cucina italiana, specialmente quella della sue regione: infatti, ogni volta che torna in Puglia, si abbuffa di taralli, panzerotti e focacce!