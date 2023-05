Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Lorenzo Terenzi, l’attore e compagno della scrittrice Michela Murgia.

Lorenzo Terenzi è un attore, autore e musicista che nel 2023 è balzato agli onori delle cronache per via del suo legame con la scrittrice Michela Murgia, che ha annunciato di volerlo sposare dopo aver svelato al mondo di avere un cancro al quarto stadio ed avere quindi a disposizione solo pochi mesi di vita. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Lorenzo Terenzi: la carriera

Classe 1988 (non è nota la sua esatta data di nascita) e originario di Firenze, Lorenzo Terenzi si è diplomato al Teatro stabile di Genova. Ha lavorato come attore a teatro e nel cinema, ed è stato assistente alla regia di Veronica Cruciani in Quasi grazia (spettacolo di Marcello Fois). Ha recitato inoltre ne I giganti della montagna, Il sogno di un uomo ridicolo, L’uomo con un fiore in bocca, Sei personaggi in cerca d’autore e Vita di Galileo. Ha preso parte al cast dei film Il colore nascosto delle cose e Ho bisogno di te di Manuel Zicarelli.

Lorenzo Terenzi: la vita privata

Nel 2023 la scrittrice Michela Murgia ha annunciato pubblicamente di avere un cancro al quarto stadio e ha anche svelato che, in quelli che avrebbero potuto essere i suoi ultimi mesi di vita, avrebbe sposato l’attore Lorenzo Terenzi. “Sposo un uomo, ma poteva anche essere una donna”, ha precisato la scrittrice che si è sempre battuta per la parità di genere, e ancora: “Lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni – ha spiegato – ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per me. Amo e sono amata, i ruoli sono maschere che si assumono quando servono”. La scrittrice ha anche dichiarato di aver acquistato una casa con 10 posti letto in cui lei e i membri della sua famiglia queer avrebbero potuto alloggiare durante gli ultimi mesi di vita.

Michela Murgia ha sempre sostenuto di credere in un ideale di famiglia lontano dagli stereotipi e dalle convenzioni sociali e, di questa, farebbero parte alcune delle persone (amiche, colleghe o altro) che avrebbero avuto modo di instaurare con lei un legame profondo. Tra queste vi sarebbero il cantante lirico Francesco Leone, l’attivista Michele Anghileri e le scrittrici Chiara Valerio e Chiara Tagliaferri.

Lorenzo Terenzi abita a Roma, ma non sono note ulteriori informazioni sul suo conto o sul suo patrimonio.

Chi è la compagna di Lorenzo Terenzi, Michela Murgia

Nata a Cabras (provincia di Oristano in Sardegna) il 3 giugno 1972 (sotto il segno zodiacale dei Gemelli), Michela Murgia è conosciuta come blogger, scrittrice, drammaturga e opinionista. Il suo libro più famoso è Accabadora, vincitore del Premio Campiello, Dessì e SuperMondello. Ha recitato come attrice di teatro e inoltre si è occupata dell’attivismo per la parità di genere e per i diritti. Prima d’incontrare Lorenzo Terenzi è stata sposata con l’informatico bergamasco Manuel Persico.

Lorenzo Terenzi: le curiosità

– Sa suonare la chitarra.

– Su Instagram condivide dettagli e retroscena legati alla sua carriera.

– Ama l’arte e la musica dal vivo.

Riproduzione riservata © 2023 - DG