Originario della provincia di Monza, Lorenzo Guerrieri è il compagno di Barbara Berlusconi. Balzato agli onori della cronaca rosa nazionale per la relazione con la figlia del Silvio Berlusconi, Guerrieri è un affermato imprenditore nel campo immobiliare. Proviamo a scoprire qualcosa in più su di lui e la sua carriera.

La biografia e la carriera di Lorenzo Guerrieri

Originario della provincia di Monza, classe 1989, Lorenzo Guerrieri si è diplomato al liceo scientifico di Monza e ha conseguito la laurea in Economia all’Università Bicocca.

Per pagarsi gli studi ha lavorato come barman nell’enoteca i Mulini, dove ha conosciuto Barbara Berlusconi. Affermato imprenditore nel settore immobiliare, Lorenzo Guerrieri ha lavorato come manager presso Deloitte, che si occupa di consulenza e servizi aziendali, e nel 2020 ha fondato Domya, azienda che opera nel settore immobiliare.

La vita privata di Lorenzo Guerrieri

È balzato agli onori della cronaca per essere il compagno di Barbara Berlusconi, la figlia di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario. Insieme dal 2013, i due sono genitori di Leone, Francesco Amos e Ettore Quinto.

Chi è la compagna di Lorenzo Guerrieri, Barbara Berlusconi

Classe 1984, nata in Svizzera dalle seconde nozze di Silvio Berlusconi con Veronica Lario, Barbara Berlusconi è membro del consiglio di amministrazione di Fininvest.

Ha avuto una storia con Giorgio Valaguzza – da cui ha avuto due figli, Alessandro ed Edoardo – ed è stata legata al calciatore Alexandre Pato prima di conoscere il compagno Guerrieri.

Dove vive Lorenzo Guerrieri

Lorenzo Guerrieri vive nella meravigliosa casa della compagna Barbara Berlusconi, in Brianza. La villa della coppia è caratterizzata da dettagli in cui si alternano classico e moderno, con ampi spazi esterni arredati con grande gusto e stile.

Quanto guadagna Lorenzo Guerrieri

Non ci sono informazioni in merito ai guadagni di Lorenzo Guerrieri.

3 curiosità su Lorenzo Guerrieri

– La compagna lo ha descritto come “il più fantastico dei papà”.

– Ha un profilo Instagram privato.

– È stato volontario per Maltrainsema For Children O.N.L.U.S.

