Attore a tutto tondo, Lorenzo Acquaviva è uno degli interpreti della serie tv Fiori sopra l’inferno: tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Attore di cinema, teatro e televisione, Lorenzo Acquaviva ha studiato e lavorato accanto a grandi nomi internazionali del mondo dello spettacolo. Direttore artistico del Festival Approdi a Trieste, fa parte del consiglio di amministrazione de La Cappella Underground, centro di ricerca e sperimentazione cinematografica. Proviamo a scoprire qualcosa in più sulla sua carriera e la vita privata.

La biografia e la carriera di Lorenzo Acquaviva

Lorenzo Acquaviva è nato a Trieste il 12 novembre del 1968 sotto il segno dello Scorpione. Dopo aver conseguito una laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Trieste, ha deciso di seguire la sua passione per la recitazione.

Così, dopo aver frequentato una serie di laboratori teatrali con i fratelli Vajavec al Ljubljana Actors Centre di Lubiana, si è trasferito nel Regno Unito e ha studiato presso l’ARTTS International, diplomandosi in recitazione.

È poi tornato in Italia e si è stabilito a Roma dove Michael Margotta, membro dell’Actors Studio di New York, lo ha nominato membro onorario dell’Actors Centre.

Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 1999 con il film La seconda ombra, diretto da Silvano Agosti. Ha lavorato per il grande schermo con registi del calibro di Gabriele Savatores e Marco Tullio Giordana, e ha recitato accanto a Luca Zingaretti e Monica Bellucci.

Il suo esordio in televisione è avvenuto nel 2000, con la miniserie Senza confini. Ha lavorato in numerosissimi prodotti per il piccolo schermo come Un posto al sole, Nebbie e delitti, Un caso di coscienza, La porta rossa e nel 2023 è stato annunciato all’interno del cast della serie Fiori sopra l’inferno.

Dal 2017 è direttore artistico del Festival Approdi a Trieste, festival multidisciplinare di teatro, musica, danza e arti visive, e si occupa inoltre di pedagogia teatrale e cinematografica collaborando anche con Il DAMS di Gorizia.

La vita privata di Lorenzo Acquaviva

Sulla vita privata di Lorenzo Acquaviva non si hanno informazioni. Non è noto se l’attore sia sentimentalmente impegnato o single, o se abbia dei figli.

3 curiosità su Lorenzo Acquaviva

– Si dedica al teatro sociale lavorando nelle carceri e nel comprensorio dell’ospedale psichiatrico di Trieste dove ha organizzato laboratori e seminari di cinema e teatro

– Nel palazzo diventato poi museo di Trieste interpreta il barone Revoltella

– Ha un profilo Facebook

