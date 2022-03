Scrittrice, scultrice contemporanea, pittrice e altro ancora! È una donna dalle mille qualità Lisa Angiolini, la sorella di Giovanni.

Era già noto per aver partecipato al Grande Fratello, Giovanni Angiolini. La relazione intrapresa con Michelle Hunziker nel 2022 ha lanciato Giovanni Angiolini verso le vette dello star system. Chi ha bazzicato nell’ambiente dello spettacolo, per poi prendere una strada differente, è la sorella maggiore, Lisa Angiolini. E di lei andremo a parlare, passando in rassegna tanto la sfera professionale quanto quella privata.

Lisa Angiolini: biografia e carriera

Nasce il 12 settembre (non è noto l’anno esatto), sotto il segno della Vergine, a Cagliari, figlia di Mauro, elettrotecnico specializzato, e Caterina, segretaria. Ha una sorella, Stefania, e due fratelli, il già citato Giovanni e l’ultimogenito Paolo. I genitori dedicano a loro l’intera vita, creando un ambiente sano e protetto. All’età di 20 anni lascia la Sardegna, desiderosa di coronare i suoi sogni.

Scrittrice fin da bambina, mette a frutto le proprie doti per spot pubblicitari, piccole recensioni, locandine e volantini di negozi, ma, soprattutto, il libro 5 Baci Rossi (Streetlib), la storia di cinque donne e dell’amicizia che le lega. Il titolo riscuote un buon riscontro e dà spunto a una webserie. Alimentata da sensibilità, si occupa pure di scultura contemporanea e pittura in Lab Arte e Architettura.

Lisa Angiolini: la vita privata

Madre di due figli, Pietro e Tommaso, avuti da una precedente relazione, sarebbe al momento single. Presente su Instagram, abita a Roma con i suoi ragazzi, mentre non si hanno informazioni circa il patrimonio.

5 curiosità su Lisa Angiolini

– È nata prematuramente di 8 mesi perché la bisnonna, intenta a salire le scale mobili, è caduta all’indietro sulla mamma: da qui il ricovero d’urgenza in ospedale.

– Ha un cane di razza french bulldog.

– A lungo cantante soul, ha esternato la sua anima ribelle in programmi tv e per colonne sonore.

– Ha aperto l’Officina Creativa-San Paolo, dove lei e i collaboratori insegnano praticamente di tutto: pittura, restauro, cucito, cucina, canto e non solo.

– È una convinta femminista e spesso lancia sul web messaggi contro la violenza sulle donne.

