Laura Biagiotti, the spring summer 2020 fashion show. Ogni collezione ha una storia, una vita e un’emozione completamente nuova e diversa dalle precedenti. La moda ti insegna a dialogare con il tempo, ti mette di fronte a un costante processo evolutivo. Farlo insieme a un grande gruppo di lavoro come il nostro è una responsabilità e una crescita continua. Ringrazio tutti, per la creatività, la passione, la gioia e il rispetto. Sono stati 6 mesi bellissimi, la sfilata ha raccontato una donna piena di luce ed energia positiva. Every collection has a story on its own and creates emotions that are always new. Fashion builds a continuous dialogue with time, and challenges all of us to a constant process of evolution. Doing all of this with our large team is a true privilege, and a blessing. I’m so grateful and I thank everybody for the creativity, the passion, the joy and the respect that we share every day. We worked for 6 great months on this collection, and I’m so glad that we showcased a woman that shines, and that balances her life in gratitude and happiness. #laurabiagiotti #biagiottiforever #fashionshow #mfw