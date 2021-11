Jennifer Giroud è la moglie dell’attaccante francesce Olivier Giroud: vediamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto!

Jennifer Giroud è stata a più riprese sotto la luce dei riflettori a causa del suo carattere forte, della sua bellezza o di un piccolo scandalo che aveva coinvolto suo marito. La moglie di Olivier Giroud, tuttavia, è anche molto riservata: scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua vita privata!

Jennifer Giroud: la biografia

Jennifer Giroud è nata negli Stati Uniti (ma non si conosce la località precisa) il 25 settembre 1984 sotto il segno della Bilancia. Estremamente riservata, tenta il più possibile di mantenere la sua privacy tenendosi ben lontana dalla luce dei riflettori, e non pare gradire affatto la fama, tanto che non c’è nessuna informazione circa il suo passato accademico, i suoi interessi o la sua carriera. Ciò che è certo è che tiene molto alla sua famiglia e ai suoi figli, e la sua decisione di tenersi lontano dal mondo dei gossip è proprio per proteggerli.

Jennifer e Olivier Giroud: la storia d’amore

Jennifer Giroud si sposa con l’attaccante francese Olivier Giroud nel 2011. Nello stesso anno viene eletta come più sexy tra le WAGS (wives and girlfriends of high-profile sportsmen, ossia mogli e fidanzate di sportivi famosi), ma non pare gradire affatto la notorietà. Per tutelare la propria famiglia Jennifer Giroud ha deciso di fare un passo indietro dalla luce dei riflettori, e da allora ha innalzato attorno a sé un muro di riserbo apparentemente invalicabile, tanto che anche il suo profilo Instagram è in modalità privata. Su Twitter, invece, non pubblica nulla da diverso tempo.

Due anni dopo l’accaduto. nel 2013, nasce la sua prima figlia Jade, ma purtroppo nel 2014 si ritrova al centro dei gossip: suo marito viene infatti paparazzato in situazioni piuttosto intime con la modella Cecilia Keys. La stampa inglese (all’epoca Olivier giocava in Inghilterra) grida all’adulterio, e l’attaccante si scusa pubblicamente. Jennifer decide di perdonarlo, e da allora appaiono più uniti e affiatati che mai. Nel 2016 arriva un altro figlio, il piccolo Evan, e nel 2018, poco prima dei Mondiali di calcio, nasce anche il terzogenito Aaron.

Proprio in occasione del Campionato Mondiale (vinto poi dalla Francia di Olivier), Jennifer Giroud viene nuovamente eletta come una delle WAGS più belle, e lei nuovamente dimostra di non gradire l’attenzione. Per quanto riguarda il luogo in cui vive, ovviamente Jennifer segue il marito e dal 2020 si è trasferita a Milano. Il patrimonio è sconosciuto.

Jennifer Giroud: le curiosità

Pare che abbia una grande influenza sulle scelte di carriera del marito.

Conosceva Oliver da diversi anni prima di sposarsi con lui.

Mentre lei ha origini statunitensi, il marito ha origini italiane.

Fonte foto: https://www.instagram.com/lateamjengiroud/