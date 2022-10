Il Masseo, all’anagrafe Edoardo Magro, è uno dei gamer e Youtuber più seguiti d’Italia. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui.

Edoardo Magro detto Il Masseo si è fatto conoscere come gamer e Youtuber intorno al 2016 e nel corso degli anni ha riscontrato sempre più successo e seguito sui social. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Il Masseo: la carriera

Nato a Dolo (provincia di Venezia) il 9 novembre 1994 (sotto il segno zodiacale dello Scorpione) Edoardo Magro è noto al pubblico social come Il Masseo, pseudonimo con cui si è fatto conoscere come gamer e Youtuber. Da sempre una delle sue più grandi passioni sono i videogiochi, e sui social si è fatto conoscere come uno dei gamer più seguiti d’Italia anche grazie alle sue dirette su Twitch. Ha inoltre realizzato il brano musicale GHSBR. Prima di ottenere successo sui social ha fatto i più disparati mestieri e per mantenersi ha lavorato anche come cameriere e barista.

Il Masseo: la vita privata

Non si sa molto della vita privata di Il Masseo, che sull’argomento è sempre stato molto riservato. Lo streamer e Youtuber abita in Svizzera.

Il Masseo: le curiosità

– Masseo è il soprannome con cui erano soliti chiamarlo i suoi amici in dialetto veneto (è che indica una persona un po’ matta).

– Gli piace giocare con i suoi look e tingere i suoi capelli di diversi colori.

– Tra i suoi videgiochi preferiti vi sono FIFA, For Honor, Destiny 2, Call of Duty, GTA, Battlefield, Fortnite e anche Fall Guys e Among Us.

– Su Instagram condivide dettagli e retroscena legati alle sue passioni e alla sua quotidianità.

– Uno dei suoi più cari amici è il rapper Fedez, ed è apparso nel videoclip del suo brano Meglio del cinema.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG