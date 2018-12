Chi è Davide Graziano, l’ex compagno di Luciana Littizzetto?

Chi è l’ex compagno dell’unica ed insostituibile Luciana Littizzetto? Scopriamo insieme info e curiosità su Davide Graziano, l’uomo che è stato legato alla conduttrice per oltre 20 anni.

Luciana Littizzetto è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti dal pubblico italiano. La conduttrice, oltre a far divertire con i suoi sketch, genera molto interesse anche per quanto riguarda la sua vita privata. Sappiamo che è stata legata per oltre 20 anni a Davide Graziano, musicista, finchè – a dicembre 2018 – è giunta la notizia della loro separazione. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Conosciamo meglio il riservatissimo Davide Graziano!

Chi è Davide Graziano: la biografia

Davide Graziano è l’ex batterista del gruppo Africa Unite (entrò nella formazione per sostituire Sergio Pollone); in passato è stato session man con Vinicio Capossela e produttore della bravissima Annalisa. La musica è la sua passione, la sua vita e il suo lavoro.



Sulla sua vita privata, però, si sa pochissimo (anche sui social è inattivo al punto da far dubitare che i profili a suo nome siano legittimi).

Luciana Littizzetto e Davide Graziano

È stato un amore importante quello tra la comica conduttrice e il batterista: Luciana e Davide, infatti, sono stati legati sentimentalmente dal 1997 al 2018. “I battibecchi in realtà sono all’ordine del giorno“, aveva dichiarato la Littizzetto durante un’intervista a Visto del 2017, precisando che, come coppia, li avevano sempre superati.

I due, infatti, sono sempre andati oltre per il bene dei bambini che hanno preso in affido.

Davide e Luciana Littizzetto hanno due figli: Vanessa e Jordan Beljuli, di origine macedone, che nonostante la giovane età hanno già due grandissimi passioni. Il primo è appassionato di musica e segue le orme del padre, mentre la seconda è una sportiva nata con una grande propensione per la scherma.

La coppia, però, non è mai stata sposata e non ha potuto ufficializzare l’adozione.

La notizia della separazione è giunta come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia. La stessa comica ha parlato di una situazione complicata, senza rivelare le motivazioni alla base della rottura: “Di questa cosa dico e non dico, anzi, preferirei non dire per niente perché proprio adesso non me la sento. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata”, ha dichiarato a dicembre 2018 durante un’intervista a Di Piú.

