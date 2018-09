Nel 2018 è stato uno dei tentatori di Temptation Island Vip, ma la sua è una storia di grande successo che parte da lontano. Scopriamo chi è Guido Cicogna, star del web!

Modello ma anche presentatore, ha un viso che non passa inosservato e miete consensi a non finire nel pubblico femminile. Il suo stile, a dire il vero, cattura anche l’attenzione di tanti maschietti che vorrebbero carpire i ‘segreti’ di un fascino che sembra provenire da tempi lontani. Un po’ James Dean, un po’ Guido Cicogna. Bello e tenebroso ma con un cuore immenso, che batte anzitutto per una persona davvero speciale…

Chi è Guido Cicogna?

Guido Cicogna, come possiamo osservare sul suo interessante profilo Instagram, è un modello davvero intrigante. Originario del Trentino Alto Adige, precisamente di Badia, è laureato in Scienza dell’organizzazione.

Una carriera da modello, ma anche presentatore di spettacoli, sino ad assumere anche l’importante incarico di direttore artistico per il Male Model, calendario di bellezze tutte al maschile. Da sempre affascinato dalle luci della passerella, sui social è attivissimo e coltiva un crescente numero di consensi. Nel 2018, l’ingresso come single tentatore nel reality Temptation Island Vip…

Guido Cicogna: vita privata

Sappiamo pochissime cose della vita privata del modello, blindata dietro le scarne informazioni che dà di se stesso sui social. Non sappiamo se nel suo cuore ci sia stata una fidanzata importante, ma per certo ha un grandissimo e autentico amore: quello per la nipote, con cui non manca di trascorrere il suo tempo libero e di cui condivide tenerissimi scatti sul web.

Guido Cicogna a Temptation Island Vip 2018

Il suo ingresso a Temptation Island 2018, come single tentatore delle coppie del jet set in gara, ha acceso notevole curiosità sul suo passato e sulla sua immagine di ‘bello e dannato’. Con il suo sguardo magnetico ha stregato il pubblico femminile del format, complici anche alcuni tatuaggi sui muscoli ‘da duro’ che sfoggia con grande orgoglio…

Fonte Foto: https://www.instagram.com/guido.cicogna/?hl=it