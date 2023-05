Giulia Violati è la figlia di Maria Grazia Cucinotta. Studentessa modello, Giulia non è molto amante dei social e preferisce mantenere un low profile.

I capelli lunghi, e mori, e il portamento elegante Giulia Violati l’ha ereditati sicuramente da mamma Maria Grazia Cucinotta. Nonostante spesso sia stata etichettata come “figlia di..”, Giulia Violati vive una vita lontana dai social, nonostante abbia un account Instagram, che però risulta essere privato. Niente fronzoli o grilli per la testa, Giulia, compie il suo lavoro da studentessa con qualche incursione nel mondo dello showbitz di tanto in tanto.

Chi è Giulia Violati (e dove abita)

Classe 2001, Giulia Violati è nata a Roma, città dove vive, il 10 settembre sotto il segno della Vergine. Fin da piccola è sempre stata una ragazza modello. Spesso a parlare di lei e della sua forza è stata proprio la mamma.

Maria Grazia Cucinotta

La Cucinotta, infatti, ha ammesso che il temperamento positivo della figlia l’ha spronata, spesso, a fare meglio e ad accettare progetti lavorativi lontani dal suo modo di essere. Giulia, inoltre, al fianco della mamma ha preso parte al cortometraggio Il compleanno di Alice, contro il bullismo.

La vita privata di Giulia Violati

Giulia è fidanzata? Purtroppo non lo sappiamo. La ragazza ha deciso di tenere blindatissima la sua vita privata, così come il suo account Instagram a cui ha applicato la privacy. In giro per il web, inoltre, non ci sono moltissime foto della figlia di Maria Grazia Cucinotta e del marito Giulio Violati.

Qualche foto, però, è possibile reperirla proprio sull’account Instagram della famosa attrice siciliana. Spesso mamma e figlia, infatti, hanno preso parte ad eventi mondani insieme, com’è accaduto per la serata dedicata alla moda e organizzata dalla stilista Laura Biagiotti.

Nel 2022 Giulia Violati si è laureata a pieni voti (110 e lode) alla LUISS in Economia e Management, seguendo le orme imprenditoriali del padre. Su Instagram la mamma ha pubblicato una foto con la figlia con indosso la corona d’alloro.

3 curiosità su Giulia Violati

-All’età di 6 anni è stata vittima di bullismo.

-Ama la moda e spesso si fa consigliare dalla mamma, con cui ha uno splendido rapporto.

-Ama trascorrere le sue giornate con gli amici.

