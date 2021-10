A lungo corrispondente dagli Stati Uniti, Giovanna Pancheri è una delle reporter di punta di Sky Tg24. Conosciamola meglio.

Promesse mantenute. L’enfant prodige del giornalismo italiano Giovanna Pancheri ha tenuto fede al futuro brillante che in tanti le prospettavano. Tra i volti più riconosciuti e riconoscibili del canale all-news Sky Tg24, si è guadagnata immediatamente gli attestati di stima dei responsabili di rete. In giovane età (giovanissima, in rapporto ai colleghi), è diventata una reporter di punta della rete e, a posteriori, chi aveva puntato le fiche su di lei aveva assolutamente ragione. La ragazza aveva stoffa da vendere e davanti alle telecamere lo ha confermato, diretta dopo diretta. Proviamo a scoprirla, sia nella sfera professionale che privata.

Giovanna Pancheri: la biografia

Giovanna Pancheri nasce a Roma il 27 aprile 1980, sotto il segno del Toro. Frequenta il Liceo Classico e nel 2003 si laurea presso l’Università La Sapienza in Scienze Politiche con tanto di lode, quindi consegue un Master of Arts in European Politics al Collegio d’Europa. Mentre porta avanti gli studi, inizia la carriera nei settori stampa e comunicazione della World Trade Center Association a New York, del World Heritage Center dell’Unesco a Parigi e come Policy Officer all’European Youth Forum a Bruxelles. Nel gennaio 2004 entra in Rai da programmista regista, mentre l’anno successivo approda a Sky TG24.

Dapprima inviata, dal 2009 presta servizio in veste di corrispondente a Bruxelles: qui copre la crisi economica e dei migranti nei principali Paesi in difficoltà. Dalla Brexit alle elezioni in Francia, Germania e Gran Bretagna, passando per i casi diplomatici di George, Libia e Ucraina, fino agli attacchi terroristici in Francia e in Belgio, affronta dei maggiori fatti di politica e di cronaca internazionale.

Quand’è il 2016 riceve la nomina a corrispondente per il Nord America con base in quel di New York, da cui rientra in Italia nel 2021 per ricoprire il ruolo di vice caporedattrice. Inoltre, conduce il notiziario delle 20.00, seguito dall’approfondimento e-Venti. Sono due, invece, i libri che ne portano la firma: Il buio su Parigi. Oltre la cronaca nei giorni del terrore (Rubbettino, 2017) e Rinascita americana. La nazione di Donald Trump e la sfida di Joe Biden (Sem, 2021).

Giovanna Pancheri: la vita privata

Figlia del Rettore dell’Università Uninettuno Maria Amata Garito e dell’ingegner Claudio Pancheri, non sappiamo se abbia un compagno, dove abiti o a quanto ammonti il suo patrimonio. Presente su Instagram, utilizza le moderne piattaforme di comunicazione quasi esclusivamente per raccontare il proprio lavoro, nelle varie sfaccettature.

4 curiosità su Giovanna Pancheri

– Ha preso parte da opinionista a Otto e mezzo di Lilli Gruber e Atlantide su La7.

– Tra i mesi di marzo e aprile 2020 ha combattuto contro il Covid.

– Fino a sei anni desiderava fare la scrittrice, poi sempre la giornalista.

– È apparsa sulla copertina del Time, mentre è in attesa di conoscere i risultati delle elezioni presidenziali, nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2020: lo scatto ha fatto il giro del mondo.