Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Gianmarco Pozzecco, uno dei più famosi ex giocatori di basket e tecnico della nazionale italiana.

Gianmarco Pozzecco è stato uno dei più famosi playmaker italiani e, a causa del suo temperamento sopra le righe, ha spesso fatto parlare di sé anche al di fuori del campo da basket. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Gianmarco Pozzecco

Chi è Gianmarco Pozzecco: la carriera

Nato a Gorizia (Friuli-Venezia Giulia) il 15 settembre 1972 (sotto il segno zodiacale della Vergine) Gianmarco Pozzecco è cresciuto a Trieste e nel 1992 ha debuttato come cestista in A2 con la Rex, per poi passare a Libertas Pallacanestro Livorno. Nel 1997 è stato scelto per giocare nella Nazionale Italiana e ha militato anche con la squadra del Chimki e con l’Upea Capo d’Orlando. Tra il 2002 e il 2005 ha militato con la Fortitudo Bologna e dal il 2007 al 2008 con l’Orlandina.

Nel 2008 ha detto addio alla pallacanestro e, dopo aver collaborato con Sky, la Gazzetta dello Sport ed aver partecipato ad alcune trasmissioni in qualità di opinionista, nel 2012 è stato nominato nuovo allenatore dell’UPEA Capo d’Orlando. Nel corso della sua carriera è stato allenatore anche della Fortitudo Bologna, della Dinamo Sassari e infine della Nazionale Italiana. Il suo talento sul campo da basket gli è valso la fama di esser stato uno dei più bravi playmaker italiani e inoltre ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.

Gianmarco Pozzecco: la vita privata

L’allenatore ha vissuto una lunga storia d’amore con la pallavolista Maurizia Cacciatore, ma i due nel 2004 si sono separati e hanno annullato di colpo le loro nozze. In seguito Pozzecco ha avuto un flirt con la showgirl Samantha De Grenet e nel 2021 è convolato a nozze a Formentera con Tanya Robles, originaria di Valencia. Non è dato sapere esattamente a quanto ammonti il patrimonio di Pozzecco o dove lui e la moglie abitino (anche se la coppia fa spesso la spola tra l’Italia e la Spagna).

Gianmarco Pozzecco: chi è la moglie Tanya Robles

Non si sa molto della moglie di Pozzecco, Tanya Robles, che sarebbe originaria di Valencia. La donna è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo e lo stesso allenatore ha confessato di aver coronato con lei il suo sogno d’amore (avendo sempre desiderato stare con una donna che non fosse famosa). Pozzecco ha anche descritto la moglie come l’unica in grado di “gestire” il suo carattere.

Gianmarco Pozzecco: le curiosità

– Per alcuni dei suoi comportamenti sul campo da basket è stato spesso usato il termine “Pozzesco”, fusione di Pozzecco e pazzesco.

– Ha un gatto di nome Coco.

– Ha interpretato il ruolo di Alberto nel film L’amore fa male.

– Ha confessato di non aver mai assunto droghe, anche se avrebbe avuto un debole per gli alcolici.

– Più volte è stato squalificato e ammonito per via delle sue bestemmie sul campo da gioco.

