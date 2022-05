Scopriamo la storia di Franco Simone, cantautore che ha firmato importanti pagine della musica italiana con grandi successi: ecco chi è, dentro e oltre il palcoscenico!

Voce di canzoni di successo come Respiro, Franco Simone è un affermato cantautore, ma che fine ha fatto dopo aver costruito una brillante carriera nel mondo della musica? Partiamo alla scoperta della sua storia, dalla biografia alla vita privata, e di tutto quello che forse vi siete ersi sul suo conto…

Chi è Franco Simone e dove vive?

Franco Simone è nato ad Acquarica del Capo (Lecce), sotto il segno del Cancro, il 21 luglio 1949. Affermato cantautore, è anche un autore televisivo e vive a Roma. L’esordio nella musica è datato 1972, quando ha vinto il Festival di Castrocaro con la canzone Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti) e, come autore, ha firmato ben tre canzoni arrivate in finale.

Il suo brano sanremese Fiume Grande, sebbene non piazzatosi in classifica, ha ottenuto un notevole riscontro di pubblico e critica con tantissime vendite anche nelle sue versioni in spagnolo (Rio Grande) ed in francese (Je ne comprends plus rien)!

Nel 1976 il grande successo con Tu… e così sia, poi il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni come premio quale “Rivelazione dell’anno” e i dischi d’oro e di platino per i milioni di copie vendute… Oggi continua a occuparsi di musica, è stato tra i giudici di The Voice Chile e, fino al 2011, è stato docente di canto presso la “Star Rose Academy”.

Alcuni dei successi più famosi di Franco Simone, costellazione di brani intramontabili che sintetizza la sua straordinaria carriera, sono Respiro, Fiume grande, Cara droga, Tu… e così sia, Tentazione, La casa in via del campo, Paesaggio, Tu per me, Notte di San Lorenzo, Sogno della galleria.

La vita privata di Franco Simone

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Franco Simone è nato in una famiglia di nove figli e lui è il sesto arrivato. Cresciuto in Puglia, oggi è un uomo sposato e ha una figlia. Il cantautore e autore conduce un’esistenza riservata nonostante i successi incassati nel corso della sua luminosa carriera nel mondo della musica.

Chi è la moglie di Franco Simone?

Franco Simone ha sposato Piera Romoli e dalla moglie ha avuto una figlia che si chiama Sara. La dolce metà del cantautore condivide con lui la passione per la musica. Infatti è stata sua corista durante il suo percorso artistico degli anni ’80 e non si sarebbero mai separati. A lei Simone avrebbe dedicato la canzone Il tuo sorriso, alla loro figlia i brani La chiave e Gioca.

Altre 7 cose da sapere su Franco Simone

– Il suo nome all’anagrafe è Francesco Luigi Simone.

– Dopo il diploma, prima di diventare famoso, si era iscritto alla Facoltà di Ingegneria alla Sapienza di Roma.

– La straordinaria carica poetica dei suoi testi gli è valsa il soprannome di “Poeta con la chitarra“.

– In Paesi come Argentina, Cile, Corea e Canada, i testi delle sue canzoni sono addirittura studiati nelle scuole!

– Nel 2005 gli è stato assegnato il Leone d’oro alla carriera e gli è stata conferita una Laurea Honoris Causa in Economia e Tecnica della Comunicazione presso l’Università Internazionale ISFOA.

– Tra i suoi allievi di canto c’è Cristina Scuccia, diventata famosa nel mondo come Sister Cristina e in Italia come Suor Cristina!

– Su Instagram è seguito da migliaia di follower e condivide frequenti aggiornamenti con i fan.

Riproduzione riservata © 2022 - DG