Conoscete la storia di Franco Fasano? Ecco tutto quello che c’è da sapere su una delle voci più amate del panorama musicale italiano, dalle origini al successo nella galassia della musica!

Cantautore italiano di successo, Franco Fasano ha impresso la sua voce sul famoso brano E quel giorno non mi perderai più. Partiamo alla scoperta di tutto quello che di interessante c’è nella sua storia, dai lineamenti della biografia alla vita privata, passando attraverso alcune piccole curiosità che forse non tutti conoscono…

Chi è Franco Fasano e dove vive?

Franco Fasano è nato in Liguria, precisamente nella provincia di Savona, ad Albenga, il 30 giugno 1961 sotto il segno del Cancro e vive ad Alassio. Cantautore e firma di alcuni grandi successi di colleghi famosi, ha imboccato la via del successo con una delle sue canzoni, più affermate intitolata E quel giorno non mi perderai più.

Il suo esordio è avvenuto al Festival di Sanremo nel 1981, con il brano Un’isola alle Hawaii, poi ancora nella kermesse con Vieni a stare qui (secondo posto) e con Per niente al mondo in coppia con Flavia Fortunato.

Il primo album è stato Un cielo che non sai, scritto con Fabrizio Berlincioni e contenente la traccia Un cane sciolto che fu sigla dell’omonimo sceneggiato Rai con protagonista Sergio Castellitto. Nel disco anche Da fratello a fratello, canzone che ha cantato con Anna Oxa e Fausto Leali.

La vita privata di Franco Fasano

Non si conosce molto della vita privata di Franco Fasano. È noto che il cantautore si è sposato e dal matrimonio avrebbe avuto due figli. Il primogenito si chiama Emanuele, classe 1994, e la seconda è Dalia, nata nel 1996.

Altre 4 cose che forse non sai su Franco Fasano

– Il suo nome completo è Gianfranco Tommaso Fasano e come autore si firma semplicemente Gianfranco Fasano. Sul suo sito è indicato anche lo pseudonimo Fagit, per Fasano Gianfranco Tommaso.

– Nel corso della sua straordinaria e intensa carriera è stato autore per grandi nomi della musica internazionale e italiana tra cui Mina, Peppino Di Capri, Iva Zanicchi, Cristina D’Avena e per lo Zecchino d’Oro.

– La passione per la musica è nata grazie al padre, Antonio Fasano.

– Ha fondato la sua prima band, La bella età, a soli 13 anni!

