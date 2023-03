Scopriamo cosa c’è da sapere sull’ex senatrice Francesca Scopelliti, che è stata compagna del celebre conduttore Enzo Tortora.

Francesca Scopelliti è stata la compagna del conduttore Enzo Tortora fino al giorno della sua scomparsa (avvenuta nel 1988) e, in seguito alla sua morte, ne ha portato avanti le battaglie per i diritti umani e contro i casi di malagiustizia. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla carriera nel mondo politico e nel mondo del giornalismo, passando per la sua storia con il conduttore scomparso.

Chi è Francesca Scopelliti: la biografia e la carriera

Nata a Nicotera (in Calabria) il 20 gennaio 1951 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario) Francesca Scopelliti è stata la moglie di Enzo Tortora. Si è laureata in lettere, e a seguire si è trasferita a Milano con l’intenzione d’intraprendere la carriera di giornalista. Nel 1994 è stata eletta al Senato per la lista della Lombardia Pannella-Riformatori. Due anni più tardi è stata rieletta al senato nelle Marche, ma questa volta per Forza Italia. Ha ricoperto la carica fino al 2001 e a seguire è stata nominata Segretario della presidenza del senato e vicepresidente della Commissione speciale per l’infanzia.

Nel 2004 è stata eletta consigliere comunale di Magliano, in Toscana, ma si è dimessa solo qualche mese dopo a causa della sua nomina a assessore per lo Sviluppo sostenibile del comune di Grosseto (carica che ha ricoperto fino al 2006). Nel 2010 ha aderito a Generazione Italia e nel 2011 è stata eletta segretaria nazionale di FLI. Nel 2018 ha aderito al Partito Democratico. Francesca Scopelliti ha partecipato ad alcuni speciali dedicati al compagno scomparso Enzo Tortora e inoltre è la presidente della Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora. Al conduttore scomparso ha inoltre dedicato il libro Lettere a Francesca, in cui sono contenute molte delle lettere che lui le ha inviato durante la sua ingiusta detenzione in carcere per i reati di associazione camorristica e spaccio di droga. La compagna del conduttore ha partecipato anche ad alcuni eventi e trasmissioni a lui dedicati.

Non sono note ulteriori informazioni sulla carriera o sul percorso di studi dell’ex senatrice.

Francesca Scopelliti: la vita privata

Francesca Scopelliti è stata la compagna del conduttore Enzo Tortora fino al giorno della scomparsa del volto tv (avvenuta a Milano il 18 maggio 1988 a causa di un tumore ai polmoni).

La compagna del celebre volto tv si è impegnata a tener viva la sua memoria e a combattere la battaglia garantista portata avanti dallo stesso Tortora prima della scomparsa. I due hanno sempre condotto una vita estremamente riservata e non è dato sapere dove e quando si siano conosciuti.

Francesca Scopellitti ha vissuto a Milano e a seguire in Toscana (ma non è dato sapere esattamente dove). Non sono note informazioni sul patrimonio della compagna di Enzo Tortora.

Chi era il compagno di Francesca Scopelliti, Enzo Tortora

Enzo Tortora è nato a Genova il 30 novembre 1928 (sotto il segno zodiacale del Sagittario) ed è stato un celebre attore, autore e conduttore tv. Tra i suoi programmi più famosi vi sono stati La Domenica Sportiva e Portobello. La sua carriera ha subito una brusca interruzione a causa di un caso di malagiustizia: ha trascorso infatti 7 mesi in carcere per associazione camorristica e traffico di droga. La sua completa assoluzione è stata confermata dalla Cassazione nel 1987.

Prima d’incontrare Francesca Scopellitti, Tortora è stato sposato con Pasqualina Reillo (madre della sua prima figlia, Monica) e con Miranda Fantacci (madre delle due figlie Silvia e Gaia).

