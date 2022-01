Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attore e figlio d’arte Eugenio Franceschini: dalla carriera alla vita privata.

Eugenio Franceschini è figlio dell’attore Gianni Franceschini e, dopo una vita passata a seguire la compagnia dei suoi genitori in giro per l’Europa, ha deciso anche lui di diventare attore. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla giovane promessa del cinema italiano e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Chi è Eugenio Franceschini: la biografia e la carriera

Nato a Verona il 19 settembre 1991 (sotto il segno zodiacale della Vergine) Eugenio Franceschini è figlio d’arte: suo padre è infatti l’attore Gianni Franceschini. Eugenio ha dunque mosso i primi passi sul palcoscenico fin da quando era giovanissimo, entrando a far parte della compagnia dei suoi genitori (Viva Opera Circus). Non appena ha raggiunto la maggiore età si è trasferito a Roma, dove ha intrapreso gli studi cinematografici al Centro sperimentale di cinematografia (seguendo il corso di Giancarlo Giannini). Nel 2012 ha debuttato al cinema nel film Bianca come il latte rossa come il sangue e, a seguire, in Maldamore e Sapore di te. Dal 2013 al 2015 ha recitato a teatro nello spettacolo Prima del silenzio.

Eugenio Franceschini: la vita privata

Nel 2018 l’attore è diventato padre di un bambino, nato dall’amore per la sua compagna (il cui nome resta top secret) conosciuta sul set de I Medici. “Io ero nel cast, lei lavorava nel reparto fotografia, ma la prima parola ce la siamo scambiata dopo quattro mesi. Era un set davvero enorme. Non è stato colpo di fulmine e tutto è nato piano piano”, ha dichiarato l’attore al settimanale F. in merito alla sua storia d’amore.

L’attore e la sua famiglia abitano a Roma, e da sempre lui è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Eugenio Franceschini: le curiosità

– Da buon veneto è un amante del vino e a tal proposito ha ammesso a Rolling Stone: “Sono veneto, mi piace bere bene: la grappa buona, la Capovilla è la mia preferita, una bottiglia di Valpolicella, di Ripasso, nelle giornate di festa, anche un Amarone. Per me è il massimo”.

– Non ama gli smartphone e in generale usa poco i suoi canali social.

– Sa giocare a rugby.

– I suoi cantanti preferiti sono Francesco Guccini e Fabrizio De André.

Riproduzione riservata © 2022 - DG