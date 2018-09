I fornelli sono il suo habitat naturale, e in televisione porta l’entusiasmo e l’ironia che fa del suo lavoro un momento di grande divertimento. Ecco chi è Emanuele Vallini!

Sul suo profilo Instagram emerge la grandissima passione per la sua professione: Emanuele Vallini è uno chef affermato, che ha fatto dell’amore per la buona cucina la chiave del suo successo. Il suo nome figura nella rosa dei 10 cuochi della trasmissione Rai La prova del cuoco, condotta dalla splendida Elisa Isoardi…

Chi è Emanuele Vallini?

Emanuele Vallini, meglio noto come ‘Il Vallini‘ (come si fa chiamare anche sui social), è uno chef molto stimato e di grande talento. Classe 1970, originario di Volterra, è proprietario del ristorante La Carabaccia, locale rinomato a Bibbona (Livorno), noto per l’alta cucina toscana che è ormai un leitmotiv del suo lavoro.

Vanta importanti esperienze in Italia e all’estero, così come sulle navi da crociera. Protagonista indiscusso in vari cooking show, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive su Italia7 e Raiuno. Non ultima la sua partecipazione a La prova del cuoco, nel 2018.

Emanuele Vallini: vita privata

Emanuele Vallini è felicemente sposato e ha coniugato amore e professione. Sua moglie, infatti, è una sommelier, si chiama Ornella e, come intuirete, non è del tutto estranea al mondo della ristorazione.

La coppia, che condivide la grandissima passione per tutto ciò che è arte in cucina, ha un figlio che si chiama Nicolò Vallini.

Emanuele Vallini: curiosità

Ha lavorato per anni sulle navi della Silversea Cruises, sino al 2003, anno in cui ha deciso di ‘stabilirsi’ nel suo ‘covo’ toscano de La Carabaccia…

Il nome del suo ristorante, decisamente particolare, deriva dal greco antico e indicava una “barca a forma di guscio”, e ha poi indicato una zuppiera e, per finire, la famosa zuppa di cipolle di cui Vallini è un vero maestro…

