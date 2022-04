Tutto quello che c’è da sapere su Elisa Vianello: la psicologa e psicoterapeuta del reality “Come una volta, un amore da favola”.

Con un viaggio nel tempo di oltre due secoli stiamo imparando a conoscere anche sul piccolo schermo Elisa Vianello. Psicologa e psicoterapeuta è apparsa in tv nel 2021 fra le protagoniste del programma Come una volta: un amore da favola, in onda su Nove. Qui il suo ruolo è quello di riuscire ad insegnare ai ragazzi e ragazze in cerca della dolce metà, l’approccio e i comportamenti più giusti da adottare. Proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su una delle mentori del reality show nostrano partendo dalle sue origini, la sua carriera fino ad arrivare alla vita privata e a piccole curiosità. Alla scoperta di Elisa Vianello

Chi è Elisa Vianello

Sulla biografia di Elisa Vianello al momento sappiamo solamente che vanta origini argentine. Pare che sia nata e cresciuta nello stato sudamericano ma non si conosce con esattezza la sua data di nascita. Sul suo percorso scolastico invece è noto che si è laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2005 e successivamente si è iscritta all’ordine degli psicologi della Lombardia.

Elisa Vianello ha un curriculum professionale lungo e ricco di esperienze che può vantare, sia nel settore clinico che delle risorse umane. In passato si è infatti occupata anche della selezione e formazione presso aziende molto note nel campo della moda e nella medicina inoltre, ha collaborato anche come redattrice per una rivista bolognese di psicologia.

Elisa Vianello, vita privata

Cosa sappiamo invece sulla vita privata della bella psicologa e psicoterapeuta? Al momento quasi nulla. Malgrado la mentore del programma tv sia molto attiva sui social e in particolare su Instagram, ci sembra di capire che sia abbastanza riservata su quello che riguarda invece la sua sfera sentimentale. Non siamo dunque in grado di darvi informazioni sul suo compagno ma la psicologa è mamma di due bambini.

Elisa Vianello, 2 curiosità

-Elisa Vianello realizza psicoterapia sia in lingua italiana che spagnola.

-Non ha tatuaggi visibili sul corpo.

