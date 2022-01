Volto noto e affermato del giornalismo italiano, Elisa Anzaldo è una delle conduttrici più famose del Tg1. Scopriamo tutto quello che è emerso sulla sua storia, dalle origini alla vita privata…

Da anni in tv, una carriera di giornalista di punta in seno alla Rai e un percorso denso di successi: questo, e molto altro, nella biografia di Elisa Anzaldo, di cui ora vi raccontiamo tutto quello che è emerso dalle origini alla vita privata. Sapete che nel 2003 ha sposato un famoso magistrato? Ecco i tratti salienti della sua storia, dentro e oltre le luci del piccolo schermo!

Chi è Elisa Anzaldo e dove vive?

Elisa Anzaldo è nata a Catania, sotto il segno della Bilancia, il 14 ottobre 1966, ed è una giornalista famosa per il suo ruolo di conduttrice del Tg1. Vive a Roma e ha mosso i primi passi in Rai dopo aver lavorato per varie emittenti locali nella sua provincia d’origine. Nelle edizioni di Unomattina dal 2006 al 2008 ha condotto il blocco giornalistico del format, per poi passare alla conduzione del telegiornale notturno della rete ammiraglia di viale Mazzini (poi al timone delle edizioni delle 17 e delle 20).

Nel 2022, il suo toccante addio al collega David Sassoli, presidente del Parlamento europeo scomparso improvvisamente all’età di 65 anni, si è impresso sulle cronache della tragedia che ha sconvolto il mondo del giornalismo e della politica.

La vita privata di Elisa Anzaldo

Per quanto riguarda la vita privata, sono davvero poche le informazioni sulla giornalista Elisa Anzaldo dietro le quinte della sua brillante carriera. Sappiamo che nel 2003 ha sposato il magistrato Fabrizio Gandini, che avrebbe conosciuto quando entrambi si occupavano del delitto di Cogne (Gandini vi avrebbe lavorato nel ruolo di gip).

Il matrimonio, secondo quanto riportato da Dagospia, si sarebbe celebrato nella Capitale nel mese di giugno e lui ha tre anni in meno, essendo nato nel 1969. Dal marito, nel 2005, Elisa Anzaldo ha avuto un figlio che si chiama Federico Gandini

Altre 2 cose da sapere su Elisa Anzaldo

– Non tutti sanno che il suo nome completo è Elisa Benedetta Anzaldo.

– È iscritta all’Odg Lazio come giornalista professionista dal 26 gennaio 1995.

