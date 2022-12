Edoardo Zaggia, il comico che fa ridere sui social con le sue satire insieme al suo compagno e regista Alberto Sacco.

Durante la pandemia globale del 2020, Edoardo Zaggia insieme ad Alberto Sacco dà vita a un nuovo format comico che diventa virale presto su tutti i social. Lo show si presenta come una satira che fa ridere ogni volta con argomenti diversi, ma ciò che ha reso più popolare il volto di Edoardo è stata la sua frase “Raga ma chi è che ha perso un SÄNDÆLŒÖ?!”. Molto conosciuti e apprezzati nella comunità LGBTQIA+, i due comici social hanno ricevuto diversi premi in seguito al loro successo.

Biografia di Edoardo Zaggia

Nato in Veneto il 22 maggio 1993, sotto il segno dei Gemelli, Edoardo Zaggia si laurea in comunicazione all’Università degli Studi di Padova. Lavora come promoter, responsabile front office di un cinema e acquisition manager per una società immobiliare, ma solo in seguito diventa un vero creator di successo.

Nel 2020 si lascia conoscere attraverso i social, soprattutto su TikTok e Instagram, con i suoi sketch comici. Diventa virale grazie alla sua frase ormai iconica “Raga ma chi è che ha perso un SÄNDÆLŒÖ?!”. Il tormentone diventa così noto da essere citato anche da grandi influencer come Chiara Ferragni e Fedez.

Proprio in periodo pandemico Edoarda diventa conosciuto per il suo format satirico “Rubrichette”, che esordisce anche su YouTube. In questa sua rubrica ironizza su vari argomenti, insieme al suo compagno e regista Alberto Sacco, soprattutto sulle suore l’educazione sessuale degli anni Novanta. Sui social Edoardo Zaggia riesce a conquistare numerosi follower.

Vita privata

Le suore hanno segnato terribilmente Edoardo durante la sua formazione scolastica: per questo è un tema ricorrente all’interno dei suoi sketch. Ma chi lo ha spinto ad approfondire la sua capacità di far battute è stata sua sorella: da piccolo non riusciva a farla ridere, così ha deciso di impegnarsi e migliorare.

Edoardo e Alberto stanno insieme, e insieme desiderano rendere il mondo un posto migliore per tutti e tutte. Insieme al suo compagno di vita e di sketch, Edoardo vive a Milano. A Fanpage.it, Edoardo afferma: “Abbiamo fatto una puntata sulle malattie dei piedi e poi abbiamo creato degli snack a forma di piedi. la gente a volta guarda Rubrichette cenando o facendo colazione il sabato mattina ci hanno detto ‘raga, avete cannato'”.

Curiosità

“Rubrichette” si focalizza anche sulla società attuale che si presenta maschilista e omofobica .

e . Edoardo e Alberto sono stati ospiti ai Diversity Media Awards 2022.

Nel 2021 ha partecipato al Festival Mix Milano, il Festival del Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer.

I due creator hanno dato vita anche a un podcast , “Katia”.

, “Katia”. Edoardo Zaggia è super seguito sui suoi canali Instagram, Facebook, Twitter e TikTok.

Su YouTube potete seguire il suo format “Rubrichette”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG