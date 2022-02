Dalla carriera alla vita privata, passando per la decisione di ritirarsi nel massimo riserbo: ecco cosa c’è da sapere su Donatella Raffai.

Donatella Raffai è stata una delle conduttrici più note del piccolo schermo italiano e, in particolare, a conferirle la celebrità è stato il programma Chi l’ha visto?, di cui è stata la prima conduttrice. Scopriamo cosa c’è da sapere sul celebre volto tv e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità e la vita privata.

Chi è Donatella Raffai: la carriera

Nata a Fabriano (nelle Marche) l’8 settembre 1943 (sotto il segno zodiacale della Vergine) Donatella Raffai ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice quando era ancora giovanissima. In seguito ha lavorato come responsabile delle pubbliche relazioni e anche curatrice d’immagine per alcune star dell’RCA (come Nada) e, nel 1971, è stata conduttrice radiofonica per alcuni show come Radio anch’io.

Agli inizi degli anni ’80 è approdata finalmente in tv. Nel 1989 è stata la prima conduttrice di Chi l’ha visto?, la cui conduzione gli consente di ricevere numerosi premi e riconoscimenti (tra cui il Telegatto e l’Oscar Tv). Ha abbandonato la conduzione del programma che l’ha resa famosa nel 1991 e, nel 1999, ha abbandonato la Rai (dove ha condotto numerosi altri show) per passare a Mediaset come conduttrice di Giallo 4. In seguito il celebre volto tv si è ritirato a vita privata.

Donatella Raffai: la vita privata

Donatella Raffai discendeva da una famiglia nobile: suo padre è stato l’ammiraglio Antonio Raffai e sua madre Maria Jelardi. Insieme ai genitori ha trascorso parte dell’infanzia tra Roma e Benevento per poi stabilirsi definitivamente nella Capitale all’età di 16 anni.

È stata sposata una prima volta con un uomo di cui non si conosce il nome (padre dei suoi due figli gemelli) e, una seconda volta, con Fabrizio Bogiankino (conosciuto anche come il Re dei night club). Successivamente si è legata al regista Rai Silvio Maestranzi, con cui era convolata a nozze nel 2021 dopo 30 anni d’amore. Dopo aver detto addio al piccolo schermo ed essersi ritirata a vita privata, Donatella Raffai si è trasferita a Morlupo e, in seguito, in Costa Azzurra.

Donatella Raffai: chi è Silvio Maestranzi

Nato a Bolzano nel 1934 (non è dato sapere con esattezza quale sia la sua data di nascita) Silvio Maestranzi si è diplomato nel 1958 presso il Centro sperimentale di cinematografia e, un anno più tardi, ha debuttato come aiuto regista al fianco di Ignazio Ferronetti. Successivamente è approdato nel mondo tv e ha lavorato per la Rai come regista dal 1959 al 1989. Lui e Donatella Raffai hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo.

Donatella Raffai: le curiosità

– Nel corso della sua carriera è stata imitata da alcuni famosi comici italiani, tra cui Corrado Guzzanti, il figlio di Paolo Guzzanti (con cui lei ha condotto Chi l’ha visto?).

– È la ragazza che appare nel videoclip del brano di Claudio Baglioni Una favola blu

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG