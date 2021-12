Dixie è la sorella maggiore della nota Charlie D’Amelio. Dixie, come la sorella, ha spiccate doti artistiche che le hanno permesso di raggiungere oltre 50 milioni di followers su Tik Tok. Cantante, sceneggiatrice e conduttrice, Dixie non smette di sorprenderci.

Dixie D’Amelio è americana, ma ha origini italiane come bene si evince dal suo cognome. Dopo l’enorme successo della sorella Charli su Tik Tok, Dixie decide di intraprendere lo stesso business. Nel gennaio del 2020 firma un contratto con la nota agenzia americana United Talent Agency che contribuirà a renderla una vera e propria star.

Dixie D’Amelio: Biografia

Dixie D’Amelio nasce in Connecticut il 12 agosto del 2001 sotto il segno del Leone. La famiglia di Dixie è politicamente impegnata, infatti il padre, Marc D’Amelio, si candidò nel 2018 per Senato dello Stato del Connecticut all’interno del Partito Repubblicano. Nonostante la forte impronta politica familiare, Dixie non ha mai voluto esporsi pubblicamente sulla questione. Sin da bambina, infatti, le sue priorità si trovavano nel mondo dell’arte, in modo specifico nelle discipline di musica e danza. Studia canto per affinare le sue doti canore e si dedica alla costruzione di spettacoli improvvisati sin da piccola.

Supportata dalle sue doti canore, Dixie è approdata anche nel mondo delle web series recitando in Attaway General su YouTube. Attualmente sta lavorando ad un progetto scritto ed interpretato da lei che si chiamerà The Early Late Night Show With Dixie D’Amelio. Si tratterà di un talk show che ospiterà diversi ospiti appartenenti al mondo del web.

Dixie D’Amelio: vita privata

Dixie ha sempre condiviso la sua vita privata, in modo particolare quella sentimentale, con il suo pubblico. Si sa che ha avuto una lunga e tormentata storia d’amore con il tiktoker Griffin Johnson. Johnson è famoso per i suoi video comedy e vlog giornalieri. Tuttavia, dopo il break up con la bella Dixie, avvenuto per tradimento da parte di lui, la popolarità del bel commediante ha subito una leggera battuta d’arresto.

Fortunatamente Dixie è riuscita ad andare avanti. Da ottobre 2020 ha una stabile relazione con lo youtuber e tiktoker Noah Beck, noto per essere uno dei componenti della Sway House.

La coppia è apparsa insieme nel videoclip della canzone Be Happy in cui si baciano pubblicamente per la prima volta!

Dixie D’Amelio: chi è il fidanzato Noah Beck

Noah Beck è un influencer americano che ha spopolato su Tik Tok durante il periodo di lockdown causato dalla diffusione del virus Covid. Il suo volto appare per la prima volta nello show Sway House. I suoi lineamenti dolci e il fisico scolpito, catturano da subito l’attenzione del pubblico. Sappiamo che Noah è nato il 4 maggio del 2001 ed è del segno del Toro.

Prima di spopolare su Tik Tok, Noah si è dedicato allo sport a livello agonistico. Noah è stato un calciatore di punta dell’importante Università di Portland per poi passare con i Portalnd Pilots come centrocampista. Indiscrezioni dicono che Noah abbia lasciato l’Università e la squadra per concentrarsi sulla carriera di tiktoker. Non si sa molto sulla sua vita sentimentale prima di Dixie.

Dixie D’Amelio: 3 curiosità su di lei

Come ogni personalità del web, anche Dixie possiede delle caratteristiche e delle passioni che ai fan potrebbero essere sfuggite. Per placare la curiosità del pubblico ecco qua tre curiosità che potreste non sapere su Dixie D’Amelio!

1- Dixie è appassionata di cosmesi. Dall’età di 19 anni ha iniziato a prendersi particolarmente cura della propria pelle. Infatti alcune volte ha utilizzato Instagram per diffondere messaggi di skin acceptance, in cui incitava le ragazze a non sentirsi vulnerabili e ad accettare imperfezioni come punti neri o acne.

2- Dixie D’Amelio è apparsa su Forbes nella categoria riguardante le persone più influenti e ricche degli USA. Stando alle statistiche rilasciate da Forbes l’influencer avrebbe guadagnato quasi 3 milioni di dollari. Continuando a fatturate a questo ritmo, Dixie potrebbe diventare una delle più giovani e ricche star d’America.

3- Insieme alla sorella Charli, Dixie gestisce il podcast Ramble Podcast Network. Si tratta di un podcast particolare, utilizzato dalla sorelle come una specie di diario condiviso in cui si scambiano opinioni sulla loro vita privata.

