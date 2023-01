Tutto quello che c’è da sapere su Dino Baggio, ex calciatore che ha militato in squadre come Parma, Lazio e Juventus.

Dal calcio al teatro passando per le panchine del rettangolo di gioco: la vita di Dino Baggio, ex centrocampista che conta sessanta presenze nella Nazionale azzurra, è stata interamente dedicata allo sport. Chiusa la carriera, però, Baggio ha avuto modo di mettere a frutto un’altra grande passione: quella per il teatro e la recitazione.

La biografia e la carriera di Dino Baggio

Nato a Camposampiero, in provincia di Padova, il 24 luglio del 1971 sotto il segno del Leone, ha esordito in serie A con la maglia del Torino nel 1990.

Nel corso della lunga carriera come centrocampista, Dino Baggio ha indossato le maglie di Inter, Juventus, Parma e Lazio, per poi concludere il suo percorso sul quadrato di gioco all’età di quasi trentasette anni con il Tombolo, squadra di Terza categoria allenata dal suo primo mister, Cesare Crivellaro.

Ha indossato la maglia della Nazionale italiana contando sessanta presenze: con la nazionale Under-21 di Cesare Maldini ha vinto l’Europeo del 1992, mentre nel 1994 è stato vicecampione del mondo con la nazionale italiana.

Amante del teatro, ha esordito come attore nel marzo del 2008 al teatro Accademico di Castelfranco Veneto nei panni di un soldato romano ne La Passione di Cristo.

La vita privata di Dino Baggio

Sposato con Maria Teresa Mattei, Dino Baggio è sempre rimasto lontano dal gossip e dai rotocalchi di cronaca rosa. La coppia ha due figli.

Nel 2023 è balzato agli onori della cronaca dopo alcune dichiarazioni che hanno fatto seguito alle morti premature di Mihajlovic e Vialli. “Sono tanti, troppi, quelli che se ne sono andati. Credo sia necessario investigare sulle sostanze farmacologiche prese in quei periodi. Magari non c’entrano nulla, magari si scopre qualcosa…”, ha commentato con La Gazzetta dello sport.

Chi è la moglie di Dino Baggio, Maria Teresa Mattei

Romana, tra le ragazze di Non è la Rai, è stata una delle ballerine di Buona Domenica. Il matrimonio con Dino Baggio ha portato poi la Mattei a ritirarsi dal mondo dello spettacolo. È madre di due ragazzi.

3 curiosità su Dino Baggio

– Per distinguerlo da Roberto Baggio, la stampa lo aveva soprannominato Baggio 2

– Nel 2004, venne messo ai margini della rosa di prima squadra della Lazio e, insieme al compagno Paolo Negro, avviò una causa per mobbing contro la società del presidente Claudio Lotito

– In Serie A ha disputato 333 partite realizzando 25 gol

