Si è avvicinato al talent show di Maria De Filippi come uno dei concorrenti più giovani: chi è? Il suo nome è Daniele Nocchi, e alle spalle ha una robusta carriera di ballerino!

Scopriamo tutto sulla biografia e sul curriculum artistico di Daniele Nocchi, uno dei ballerini di Amici 18 che ha stregato il pubblico (non solo femminile!). In lui pulsa una passione irrefrenabile per la danza, e a piccoli passi ha guadagnato alcuni importantissimi traguardi prima della trasmissione. Cerchiamo di capire esattamente chi è…

Chi è Daniele Nocchi?

Nato a Livorno, sotto il segno del Sagittario, il 18 dicembre 2000, Daniele Nocchi è un ballerino di grande spessore. Il suo talento per il ballo è stato subito chiaro alla famiglia, tanto che a 7 anni ha iniziato a studiare danza.

A 9 anni il primo grande trionfo: la Coppa del Mondo e i Campionati italiani di ballo! Nel 2011 è arrivato un grande progetto nella sua carriera: per tre anni ha fatto parte, infatti, del gruppo Monster Kidz, corpo di ballo con cui ha vinto diversi titoli.

All’età di 15 anni, Daniele Nocchi è diventato un ballerino professionista, ma non è tutto: ha ottenuto anche il diploma di insegnante!

Daniele Nocchi: le 6 curiosità sul ballerino

– Daniele Nocchi insegna hip hop all’Accademia Proscaenium di Pisa! Questo, infatti, il suo genere di punta…

– Nel 2018 è diventato uno dei volti più osservati e seguiti di Amici di Maria De Filippi, tanto da non dare adito a nessun dubbio in merito al suo talento! I professori si sono subito innamorati di lui!

– Daniele Nocchi ama portare i capelli lunghi, e ha una chioma riccia che piace tantissimo alle sue follower!

– Ha un profilo Instagram super seguito, in cui condivide tantissimi scatti della sua vita quotidiana ma anche di quella artistica…

– Proprio sui social si legge che fa anche il modello. Numerose, infatti, le foto che arrivano dritte da alcuni suggestivi shooting fotografici!

– Il ballerino ama moltissimo il mare, e non sono infrequenti le immagini che lo vedono sorridente tra le onde.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/daniele_dlova_nocchi/