Nome: Daniele

Cognome: Bartocci

Altezza: 183 cm

Peso: 74kg

Data di Nascita: 26 giugno 1989

Età: 32

Luogo di Nascita: Jesi (Ancona) – regione Marche

Segno Zodiacale: Cancro

Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Economia e Commercio (110 lode) + Master Comunicazione e Marketing sportivo

Chi è Daniele Bartocci? Ecco tutto quello che sappiamo sul giovane giornalista gentleman più premiato d’Italia. Classe ‘89, vincitore di numerosi premi quali miglior blogger sportivo dell’anno 2020 e di miglior giornalista sportivo giovane alla cerimonia Premio Renato Cesarini 2020.

La carriera giornalistica di Daniele Bartocci nasce da molto lontano; ufficialmente è iscritto all’ordine dei giornalisti dal 2011. Nel corso del tempo si è fatto notare grazie alla sua notevole versatilità e determinazione mostrata in anni di rispettata carriera in cui ha saputo adattarsi a scenari professionali e situazioni comunicative molto differenti tra loro.

Tra i 15 migliori laureati dell’Università Politecnica delle Marche nel 2013, il pubblico italiano del web si è affezionato alla sua presenza nei vari contesti attuali e sportivi dell’informazione e cerca informazioni su di lui, la sua vita, la sua carriera e il suo fisico. Andiamo insieme a scoprire qualche cosa di più su Daniele Bartocci, la sua età, la sua biografia e i suoi social. Negli anni è stato etichettato da media come Forbes e Leonardo come il “giovane giornalista italiano pluripremiato” oltre che come giornalista gentleman per la sua eleganza.

Chi è il giornalista gentleman pluripremiato Daniele Bartocci?

Daniele Bartocci è un giornalista, blogger, consulente finanziario oltre che sviluppatore nuovi progetti aziendali in Tre Valli Cooperlat (terza forza nazionale nel settore lattiero-caseario). Nonne insegnanti, famiglia di bancari, nel suo cuore la splendida Versilia. Nel corso degli anni ha partecipato da moderatore, relatore, conduttore e ospite a vari palinsesti sportivi e non nazionali, tenendo varie lezioni da docente e seminari su comunicazione e giornalismo in università e master italiani, vincendo altresì numerosi premi nazionali in particolar modo di giornalismo tra cui il Myllennium Award in collaborazione col Coni per due anni consecutivi (premiato dal ministro sport Spadafora e Presidente Coni Malagò all’evento riservato ai migliori millennials e condotto da Pierluigi Pardo), il Premio Renato Cesarini come miglior giornalista under 30 e miglior giornalista sportivo giovane, il premio giornalismo Simona Cigana in Friuli, il premio Inedito Giovanni Arpino di Torino, il premio giornalismo Mimmo Ferrara a Napoli, il premio Overtime Festival al Festival nazionale del racconto e giornalismo sportivo e altri premi e riconoscimenti in giornalismo/comunicazione tra cui il titolo di miglior blogger sportivo dell’anno 2020 (Blog dell’Anno 2020 tra 700 concorrenti italiani). Ha scritto anche il libro ‘Happy Hour da fuoriclasse al Bartocci’. Il suo punto di forza è la motivazione: motivato anche di notte grazie a suo zio ex allenatore e manager Alberto Santoni, primo vice-allenatore italiano del Re Mida Julio Velasco, sostiene il giovane giornalista Daniele Bartocci che ha seguito da giornalista anche grandi eventi come Gran Galà calcio Milano serie A, Gran Galà serie B, Sport Digital Marketing Festival e Olimpiadi del Cuore di Forte dei Marmi.

Quanti anni ha Daniele Bartocci?

Daniele Bartocci ha 32 anni in quanto è nato il 26 giugno 1989 (come il suo idolo Paolo Maldini) a Jesi (città di Roberto Mancini e Valentina Vezzali) dove ha intrapreso gli studi e ha svolto le prime esperienze giornalistiche (es. Corriere Adriatico e Vallesina Tv) prima di trasferirsi in Ancona per studiare all’Università e dare slancio alla sua carriera che alla fine dello scorso decennio lo porterà a divenire un giovane volto premiato del giornalismo nazionale, il più premiato d’Italia secondo gli addetti considerando la sua giovane età.

Daniele Bartocci sui social

Sulla sua pagina Facebook sono presenti tantissimi post che riguardano il suo lavoro e gli eventi a cui partecipa nonché anche alcuni spezzoni della sua vita meno pubblica. Qualche osservatore malizioso ha recentemente accusato il giornalista di vestirsi troppo stravagante, anche in una recente partecipazione come ospite al programma RTL 102.5 news, ma lui ha risposto in maniera elegante sostenendo più volte di alternare uno stile sobrio da business a uno stile decisamente meno formale e più estroso.

Daniele Bartocci è fidanzato?

Della sua vita privata si conosce ben poco, constatiamo dai social che è accompagnato con una bella ragazza bionda più piccola di lui. Spesso Bartocci è ospite di Trends&Celebrities sul canale sky Rtl 102.5.