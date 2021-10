Corrado Nuzzo è un attore noto per aver stretto un sodalizio artistico con Maria Di Biase, sua compagna di vita: scopriamo cosa c’è da sapere su di lui!

Corrado Nuzzo

Chi è Corrado Nuzzo: la carriera

Nato a Tricase il 25 marzo 1971 (sotto il segno dell’Ariete) Corrado Nuzzo lavora come sceneggiatore, attore e regista. Dopo aver a lungo lavorato nel mondo teatrale ha stretto un sodalizio artistico con l’attrice Maria Di Biase, con cui nel 2004 ha acquisito notorietà grazie ai loro sketch proposti durante alcuni degli show della Gialappa’s Band. Per il cinema ha lavorato in Anche se è amore non si vede, Tiramisù e Vengo anch’io.

Corrado Nuzzo: la vita privata

Corrado Nuzzo è legato alla collega attrice e autrice Maria Di Biase. I due abitano a Milano e su Instagram aggiornano costantemente i fan sulla loro carriera e sui loro spettacoli.

La coppia è stata presentata da amici comuni ma l’amore sarebbe sbocciato solamente dopo 2 anni: “Quando ho conosciuto Maria ho sentito una voce dall’alto che mi diceva “lei è la tua donna” (ride)! Ho un animo rock, ma anche romantico così, per fare breccia nel suo cuore, tutti i giorni per un anno le ho portato un mazzo di fiori. Peccato lei fosse allergica. Ma non osava dirmelo”, ha dichiarato Nuzzo a Vanity Fair.

Corrado Nuzzo: le curiosità sull’attore

– Sa suonare l’Ukulele.

– Ama le moto e la musica rock.

– È un tifoso sfegatato dell’Inter.

– È molto legato alla sua terra natale, la Puglia, e vi fa ritorno ogni volta che può.